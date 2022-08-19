Yaban Mersini Faydaları Nelerdir? Yaban Mersini Kurusu Ne İşe Yarar, Nelere, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Yaban mersini diğer bilinen ismiyle blue berry mavi ve siyah renklerde, dokusu ve şekli üzümü andıran ve ülkemizde Doğu Karadeniz taraflarında yetişen bir çalı meyvesidir. Hemen herkesin severek tükettiği yaban mersini, hem direkt yenilen meyve olarak hem de tatlı ve pastaların bir numaralı süsü olarak karşımıza çıkmaktadır ayrıca, kurutulmuş hali de hem lezzet hem fayda bakımından oldukça zengindir. Yaban mersini kurusu nelere, hangi hastalıklara iyi gelir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip bir araya getirdik. İşte detaylar...
İçeriğinde oldukça güçlü antioksidan ve hücre yenileyici özler barındıran yaban mersini, E ve C vitaminleri, potasyum, çinko, folik asit ve demir içermektedir. Bunların yanı sıra yaban mersini, iltihaplarla savaşan ve bağışıklık kuvvetlendirici polifenoller içeren eşsiz bir meyvedir. Lifli yapısı sayesinde sindirim ve metabolizma için de oldukça faydalı bir yemiş olan yaban mersinin faydalarını sizler için şöyle sıralayabiliriz;
Diğer bir çok meyve gibi kurtulmuş haliyle de tüketilebilen yaban mersinini bazen de yaban mersini kurusu olarak tüketmenin epeyce faydası vardır. Yaban mersini kurusu, kurutma işlemi sayesinde hem daha yoğun bir tada sahip olurken, faydalı özleri ve vitaminleri bakımından da oldukça zengin bir yemiş olduğu aşikar. Birçok hastalığa iyi gelen ve vücudun çeşitli işlevlerini destekleyen yaban mersini kurusunun nelere iyi geldiğini şöyle sıralayabiliriz;
Hatırlatmakta fayda vardır, yaban mersininin bilinen bir zararı yoktur ancak yaban mersini kişinin kullandığı ilaçlar, tükettiği başka gıdalarla etkileşimi sonucu alerjik reaksiyon gelişmesine sebep olabilir. Bu nedenle ilaç kullanan, alerjik ve hassas bir bünyeye sahip olan bireylerin, yaban mersini tüketmeden evvel doktoruna danışması önerilmektedir.