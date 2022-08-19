Zeytin Yaprağının Faydaları Nelerdir? Zeytin Yaprağı Neye İyi Gelir ve Nasıl Tüketilir?

Zeytin yaprağının faydaları nelerdir sorusu doğal çaylara ve besinlere önem veren hemen herkesin ilgi alanında olan bir konudur. Eğer doğal çaylar tüketmeyi seviyorsanız zeytin yaprağı çayının bilinmeyen faydalarından da yararlanabilirsiniz. Günümüzde birçok kişinin haberdar olmadığı zeytin yaprağı faydaları düşünülenden çok daha fazladır. Zeytin yaprağı neye iyi gelir ve nasıl tüketilir sorularının tüm yanıtlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Zeytin Yaprağı Faydaları Neler?

Zeytin yaprağı genel olarak çay şeklinde tüketilir. Besin değeri yüksek olan bu yapraklar kurutularak çay şeklinde demlenir. Bu bakımdan birçok önemli faydasından bahsetmek de mümkün olabilir. Zeytin yaprağı faydaları konusunda şunları söylemek mümkün olabilir:

Mantar oluşumunun önüne geçen bir özelliği vardır.

Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

Sindirim sistemini rahatlatır.

Vücuda enerji vererek daha dinamik olmasını sağlar.

Kötü kolesterolü düşürmeye yarar.

Kalp sağlığına olumlu etkileri bulunur.

Bağışıklık sistemine önemli katkıları vardır.

Anti bakteriyel özellikleri ile vücutta bulunan bakterilerin yok olmasını sağlar.

Mantar oluşumlarının önüne geçer.

Kronik yorgunluğa iyi gelir.

Kilo verdiren bir yapısı vardır.

Ateşi düşürmeye yardımcı olur.

Yaraların iyileşmesinde hızlandırıcı etkisi vardır.

Erken yaşlanmanın önüne geçer.

Bunların yanında diyet yapanlar için kilo vermeye yardımcı olur. Merkezi sinir sistemine iyi gelir. Kan akışını arttırmaya destek verir.

Zeytin yaprağı çayını kolaylıkla yapabilirsiniz. Öncelikle çay için yaprakları temin etmeniz gerekiyor. Kendiniz bu yaprakları evde kurutabileceğiniz gibi aktardan da satın alabilirsiniz. Kurutulmuş olan yapraklardan 1 yemek kaşığı kadar alın. Bunu 1 su bardağı kaynamış suyun içerisine ekleyin. 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Daha sonra süzerek tüketebilirsiniz. Gün içerisinde 3 bardaktan fazla tüketmemek önemlidir.

Zeytin yaprağı çayını ve diğer türevlerini herkesin tüketmemesi gerekir. Özellikle hamileler, çocuk emziren kişiler ve kronik hastalığı olan kişilerin tüketmemesine dikkat edilmelidir. Diyabet hastalarının da doktora danışarak tüketmesi büyük bir önem taşır. Zeytin yaprağı kanda bulunan glikozu ve kan basıncı seviyesini düşürür. Bu da düşük tansiyonu olanlar için risk yaratabilir.

Zeytin yaprağı tok ya da aç karnına tüketmek mümkündür. En çok tüketim şekli çay şeklindedir. 10 dakika içerisinde demlendiğinden kolay bir yapımı vardır. Ara öğünlerde de tüketilmesi bu çaydan alınacak faydayı artırabilir.