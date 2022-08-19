Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022: Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılan emekli promosyon ödemesi, milyonlarca emekli vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Bu noktada en çok tercih edilen bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası emekli promosyonu merak ediliyor. Ziraat Bankası promosyon ödemesi için Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olma şartı aranıyor. Ziraat Bankası, maaşlarını taşıması halinde emeklilere ciddi promosyon imkanları sunuyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL

ZİRAAT BANKASI EMEKLİYE NE KADAR, KAÇ TL PROMOSYON VERİYOR?

Ziraat Bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Başvuru şartı olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.