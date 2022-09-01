Bebeğin Gazı Nasıl Çıkarılır? Bebeklerde Gaz Sancısına Ne İyi Gelir, En Kolay Nasıl Geçer?

Bebeğin gazı nasıl çıkarılır sorusu yeni anne babalar tarafından sıkça araştırılır. Gaz problemi anne babaları da bebekleri de oldukça zorlayan bir durumdur. Peki bebeğin gazını çıkarmak için ne yapılır? Yazımızda bebeğin gazı nasıl çıkarılır, bebeklerde gaz sancısına ne iyi gelir, en kolay nasıl geçer gibi soruları cevaplayarak sizleri bilgilendirmeyi amaçladık.

Bebeklerde Gaz Neden Olur?

Bebeklerde bir diğer gaz oluşum sebebi ise beslenme ve ağlama esnasında yutulan havanın sindirim sisteminde hava kabarcıklarına sebep olmasıdır. Oluşan gaz bağırsaklarda birikir. Bu da basınç oluşumuna ve karında gerginliğe sebep olur. Basınç oluşumu ise bebekte ağrı meydana getirir. Bebeklerinin gazı olduğu zaman ağlaması da bu sebeptendir.

Bebeğin Gazı Nasıl Çıkarılır?

Bebeklerin gazını çıkarmak için birçok yöntem bulunmaktadır. İhtiyacınız olduğu anda rahatlıkla kullanabilmek için bu yöntemleri bilmeniz önemlidir. Bu yöntemlerden bilindik olanı ise mideye hafif baskılar olacak şekilde manevralar yaparak gazın çıkmasını sağlamaktır. Bebeklerde gazı çıkarmak için yapılabilecek bazı manevralar ise şunlardır:

Bebeği sırt üstü yatırarak karnına saat yönünde masaj yapın ve dizlerini karnına doğru hareket ettirin. Bu yöntem bebeğin gazını çıkarma konusunda faydalı olabilir.

Bebeği beslenmesinden sonra midesine hafif bir baskı oluşturacak şekilde kucağınıza alın. Bebeğin çenesini omzunuza yaslayın ve sırtını ovalayın.

Bebeğin karnını bacak üzerine gelecek şekilde yatırın ve sırtını ovalayın.

Son olarak ise bebeğin gazını çıkarmaya çalışırken midesine fazla baskı yapmamaya özen gösterin. Fazla baskı bebeğin kusmasına sebebiyet verebilir.

Bebeklerde Gaz Sancısına Ne İyi Gelir?

Bebeklerde gaz sancısına en iyi gelecek olan unsurlardan biri kesinlikle masaj yapımıdır. Bunun dışında yeni doğmuş özellikle sezaryenle doğmuş bebeklerde gazı azaltmak için ilk günler probiyotik takviyesi yapılabilir. Bunun dışında da laktoz sindirimindeki yetersizlikten kaynaklı huzursuzluk içinse laktaz tedavisi bebeğiniz için en iyi yol olabilir ancak süreç içinde hangi tedavinin kullanılacağı doktor değerlendirmesi ile belirlenecek bir konudur.