Göbek Eritme Kürü Tarifi – Evde En Etkili ve Hızlı Göbek Eriten Kür Nasıl Hazırlanır ve Tüketilir?

Kilo alıp verme günümüzde en çok uğraşılan konulardan biridir. Ülkemizde fazla kilo problemi oldukça artmıştır. Bu nedenle de pek çok kişi göbek eritmek için bazı yöntemlere başvurmaktadır. Genellikle de bu yöntemler doğal yollarla olmaktadır. Pek çok kişi göbek eriten kür olarak adlandırılan kürleri hazırlayarak çözüm aramaktadır. Fakat yine de bu kürü nasıl hazırlayacağını ve tüketeceğini bilmeyenler bulunmaktadır. Peki, Göbek eritme kürü tarifi nedir? Evde en etkili ve hızlı göbek eriten kür nasıl yapılır ve tüketilir? Sorusunun yanıtı yazımızda yer almaktadır…

Göbek Eriten Kür Nasıl Hazırlanır?

Göbek eriten kürleri incelediğimizde karşımıza bazı kürler çıkmaktadır. Göbek eriten kürler arasında yaygın alarak kullanılan göbek eriten maydanoz kürü maydanozun haşlanarak suyunun içilmesidir. Özellikle sabahları aç karnına içilen bu göbek eriten mucize kür göbek bölgesindeki ödemin atılmasını sağlar. Göbek eriten kür İbrahim Saraçoğlu tarafından da ele alınmaktadır. Saraçoğlu göbek eriten lahana kürü ile göbek bölgesindeki yağlanmayı ve selülitlerin giderildiğini açıklamaktadır. Bunun yanında göbek eriten yoğurt kürleri de bulunmaktadır.

Bir kabın içerisine maydanoz ve dereotunu ince ince kıyarak ekleyin. Karışıma yoğurdu ekledikten sonra limon suyunu sıkın. Malzemeleri karıştırdıktan sonra tüketebilirsiniz. Bu kürü, gece uyumadan 3 saat önce tüketmeniz gerekir. Bununla birlikte yağ yakan soğan kürü de hazırlayabilirsiniz: Nane ve taze soğanı ince ince kıyın. Karışıma semizotunu ekleyip harmanlayın. Ardından yoğurdu ilave edin ve tüm malzemeleri karıştırın. Gece uyumadan önce bu kürü kullanabilirsiniz. Haftada 2 kez tüketebilirsiniz.

Göbek Yağı Eriten Kür Nasıl Tüketilir, Kimler Kullanamaz?

Göbek eriten kür tarifleri arasında hızlı göbek eriten kür olarak bilinen göbek eriten yoğurt soda karışımına eklenen acı pul biber ile metabolizmanızı hızlandırabilir, kolay ve etkili bir şekilde göbek yağlanmanızdan kurtulabilirsiniz. Göbek eriten yoğurt, soda ve nane kullanılarak hazırlanan göbek eriten smoothie ile hem lezzetli hem de ferahlatıcı içecek hazırlayabilir göbek ve basen bölgenizdeki yağlardan kurtulabilir ve kabızlık probleminizin tedavisine destek olabilirsiniz. Kürleri kullanırken şunlara dikkat ediniz:

Günde en az 1.5 litre su için.

Beslenmenizi düzene sokun. Ölçülü bir şekilde yemek yiyin.

Beyaz un, şeker ve tuzu ölçülü bir şekilde tüketin. Hamur işi, tatlı ve kızartmalardan uzak durun.

Bu kürlerden yalnızca birini uygulayın. Seçtiğiniz kürün hangi sıklıkla tüketileceğine dikkat edin.

Kürdeki malzemelerden herhangi birine alerjiniz varsa uygulamayın.

Hazır yoğurt yerine ev yapımı yoğurt tüketmeye özen gösterin.

Yoğurt kürleri, Hamilelik ve emzirme dönemindeki kadınlar için uygun değildir.

Hiçbir kür tek başına yeterli değildir, kürü uygularken egzersiz yapmaya özen gösterin.

Bu kürleri tüketirken aşırı kaçmamanız gerekmektedir. Aynı zamanda yukarıdaki uyarılara uymayanların tüketmesi önerilmemektedir. Aksi takdirde kür bir işe yaramayacaktır. Bunun yanında kürü kullanmadan önce doktorunuza danışmanızda fayda vardır.