LDL Kolesterol Nedir? LDL Kolesterol Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur, Belirtileri Neler, Normal Değeri Kaç Olmalı?

Açılımı, "low density lipoprotein" olan LDL kolesterol nedir diyenler, bunun kötü kolesterol olduğunu bilmelidir. LDL kolesterol düşüklüğü nedir diye merak edenler için bu, sanılanın aksine kötü bir durum değildir. Hayati açıdan tehlikeli olan ise yüksekliğidir. LDL kolesterol yüksekliği neden olur diye düşünüyorsanız, birçok nedeni olabilir. LDL kaç olmalı diye bir araştırma yaparak olması gereken seviyeler öğrenilebilir. LDL kolesterol yüksekliği belirtileri ile ilgili detaylar yazımızda…

LDL Kolesterol Nedir?

Ülkemizde sıkça görülen sağlık sorunlarından biri, LDL kolesterol yüksekliğidir. Yüksek kolesterol, kendi başına bir hastalık değildir. Fakat, kalp ve damar sağlığını tehdit eden bir risk faktörüdür. Aynı zamanda, diğer hastalıkların oluşmasına neden olabilir. LDL, kötü kolesteroldür ve yüksek olması iyi değildir. Arter duvarında birikintilerin oluşumunu teşvik eden LDL kolesteroldür. Bunlar, yavaş yavaş birikerek arterlerin elastikiyetinin azalmasına ve çaplarının küçülmesine neden olur. Bunun sonucunda kişi, enfarktüs, inme veya arterit geçirme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. LDL kolesterol seviyelerini düşürmek için sağlıklı beslenmek ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmak çok mühimdir.

LDL Kolesterol Değerleri Kaç Olmalıdır?

Proteinlere bağlı lipitlerden oluşan lipoproteinler, bir molekül kümesidir. Kolesterolün kanda taşınmasına yardımcı olurlar. LDL'de düşük, IDL'de orta ve HDL'de yüksek yoğunluklu lipoproteinler vardır. LDL kolesterol aynı zamanda, "kötü kolesterol" olarak bilinir. Arterlerin duvarlarında bulunan ateromatöz birikintilerini meydana getirir. Böylece, damarlar yavaş yavaş tıkanır ve önlem alınmadığı takdirde büyük problemler oluşur. Yağlı cisimciklerin birikmesi nedeniyle olan Aterom, kalp krizi veya inme gibi kardiyovasküler hastalıkların meydana gelmesinde önemli bir faktördür. HDL kolesterol seviyelerinin yükselmesi, LDL kolesterolü kontrol altına almayı sağlar. LDL değerlerinin ne durumda olduğunu öğrenmek için bir sağlık kuruluşunda kan tahlili yaptırılması gerekir. LDL kolesterol seviyesi cinsiyete göre değişir. Aşağıda, yetişkin bir kadın ve erkeğin sahip olması gereken LDL kolesterol seviyeleri verilmiştir.

Erkeklerde 2.84 ila 4.13 mmol / l, yani 1.10 ila 1.60 g / l arasında olmalıdır.

Kadınlarda ise ideal değerler 2.58 ila 3.87 mmol / l, yani 1.00 ila 1.50 g / l arasındadır.

LDL Kolesterol Yüksekliği Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

LDL kolesterol seviyesinin yüksek değerlerde olması, önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Bunun nedeni, arterlerin duvarlarındaki plakların oluşumundan sorumlu olmalarıdır. Buna bağlı olarak, ateroskleroz oluşur, damar tıkanıklığı meydana gelir ve diğer kardiyovasküler hastalık riski artar. Aşağıda, LDL kolesterol yüksekliği belirtileri verilmiştir. Bunların bilinmesi, zamanında tedavi olma açısından önemlidir.

Sürekli yorgun olma hali

Göğüs ve üst karın boşluğunda ağrılar

El, ayak ve bacaklarda uyuşmalar

Geç iyileşen yaralar

Deride meydana gelen lekeler ve solgunluk

Göz altlarında oluşan yağ bezeleri

Vücudun çeşitli yerlerindeki morluklar

LDL Kolesterol Düşüklüğü Nedenleri Nelerdir?

LDL kolesterol seviyesinin 0.9 g / L'den düşük olması, pek sık rastlanan bir durum değildir. LDL kolesterolünün düşüklüğü söz konusu ise bu, hipokolesterolemi belirtisi olabilir. Aynı zamanda, genetik yatkınlık, yetersiz beslenme, malabsorpsiyon sendromu, ilerlemiş kanser veya major depresyon nedenleri arasında yer alır.

Yüksek LDL Kolesterol Nasıl Düşürülür?

LDL kolesterol değerlerini düşürmek için öncelikle, sağlıklı beslenmek ve diyet yapmak gerekir. Vücudun yağ alımını en aza indirmek gerekir. Peynir, yağlı et, doymamış yağlar ve yumurta fazla tüketilmemelidir. Ek olarak, bir doktora başvurulmalı ve kandaki kolesterol seviyesini düşüren ilaçlar alınmalıdır. Diyet yaparken şu kurallara uymak faydalıdır. Yağsız et veya balık yemek, kızarmış yiyeceklerden uzak durmak, bol sebze ve meyve tüketmek, yemeklerde zeytinyağı kullanmak ve yağsız besinleri tercih etmek büyük oranda fayda sağlar. Düzenli spor yapmak da aynı şekilde, kolesterol yüksekliği için çok yararlıdır.