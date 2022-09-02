Çam Terebentin Yağı Faydaları Nelerdir? Çam Terebentin Yağı Ne İşe Yarar, Saça ve Cilde Yararları Neler?

Çam terebentin yağı faydaları araştırıldığında cilde ve saça çok iyi geldiği görülebilir. Bu bakımdan çam terebentin yağı faydaları nelerdir sorusu birçok kişinin yanıtını merak ettiği bir sorudur. Ancak bunların yanında çam terebentin yağı nasıl kullanılır sorusunun da yanıtını bilmek gerekir. Çam terebentin yağı ne işe yarar, saça ve cilde yararları neler sorularının tamamını araştırarak haberimizin devamında sizler için paylaştık.

Çam Terebentin Yağı Faydaları Neler?

Çam terebentin yağı doğal olarak elde edilen yağlar arasında yer alır. Saç ve cilt için kullanılan bu yağın birçok faydası olduğundan bahsedilebilir. Pinus Syvestris Latince ismi ile botanikte oldukça bilinen bitkiler arasında yer alır. Türkçeye ise sarı çam olarak geçen bir kelime grubudur. Uzun yıllardır. Çam terebentin yağı farklı amaçlar için kullanılmıştır. Çok merak edilen çam terebentin yağı faydaları arasında şunlar sayılabilir:

Alerji durumlarında kullanılabilecek bir yağdır.

Stresi azaltan özellikleri vardır.

Enerjinizi arttıran bir yağdır.

Cilt bakımında önemli etkileri vardır.

Baş ağrısına çok iyi gelir.

Kötü kokuların giderilmesine yardımcı olur.

Doğal bir detoks malzemesi olarak kullanabilirsiniz.

Mikroplarla savaşmada etkilidir.

Halı temizleme işlemlerinde kullanılabilir.

Oda parfümü olarak kullanımı vardır.

Kullanım sırasında dikkat edilmesi gerekenler de vardır. Çünkü her ürün ve doğal yağ gibi çam terebentin kullanım miktarı da önemlidir. Harici olarak doğru bir şekilde kullanılırsa bir yan etkisini görmeyeceğiniz yağlardandır. Ancak güçlü etkileri olduğundan kullanım miktarına ve şekline dikkat etmek gerekir. Çok fazla kullanıldığında alerjik reaksiyonlar ortaya çıkarabilecek bir yağ türüdür. Böyle durumlarda mutlaka doktora danışmayı ihmal etmemeniz gerekir.

Çam Terebentin Yağı Kullanımı

Çam terebentin yağının kullanımı kişiden kişiye değişebilir. Bu yağı kullanım amacınıza uygun tariflerle kullanmalısınız. Saçlarınız için kullanmak istiyorsanız direkt saça uygulamanızda bir sakınca olmaz. Ancak şampuana karıştırarak da saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Maske yaparken de malzemelerin yoğunluğuna göre 5 ya da 10 damla çam terebentin yağı ekleyebilirsiniz.

Hem cilde hem de saça çok yoğun kıvamda kullanmamak gerekiyor. Aksi halde saç dökülmesi ya da ciltte kaşıntı gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Nefes açmaya yarayan bu yağı kaynamış suyun içerisine 5- 6 damla ekleyerek buharını içinize çekmeniz yeterli olur. Bu uygulamayı 5 defadan 3-4 defa uygulamak nefesin açılmasını sağlar.

Çam Terebentin Yağı Ne İşe Yarar, Saça ve Cilde Yararları Neler?

Çam terebentin genel olarak saç ve cilt bakımında kullanılan bir yağdır. Sarı çam olarak bilinen ağaçlardan elde edilen özlerle hazırlanan bu yağı harici olarak kullanmak mümkün olabilir. Nefes açmaya yarayan bu yağ aynı zamanda stres, ağrı ve yorgunluklardan kurtulmanızı sağlar. Cildin parlamasına ve daha canlı bir görünüm kazanmasında etki gösterir.