Ay Çekirdeği Faydaları Nelerdir? Beyaz ve Siyah Ay Çekirdeği Neye İyi Gelir, Ne Kadar Tüketilmeli?

Çekirdeğin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle kalp ve damar sağlığına faydası olduğu bilinen ay çekirdeği, doğru tüketildiği taktirde olumlu sonuçlar verecektir. En doğru tüketim seviyesi için bir doktor yardımı faydalı olacaktır. Dilerseniz tüm detayları birlikte inceleyelim...

Ay Çekirdeği Faydaları Nelerdir?

Ay çekirdeğinin, vücuda birçok faydası olduğu bilinmekte. Folat ve de E vitamini içerdiğinden ay çekirdeği, kalp ve damar sağlığına oldukça faydalıdır, içerisinde çok fazla fitosterol barındırdığı için sağlıklı olan kolesterolü desteklemektedir, magnezyum alınmasına yardımcı olur, barındırdığı magnezyum sayesinde depresyona da iyi gelen ay çekirdeği aynı zamanda içerisindeki selenyum sayesinde ise şişkinliği ve kızarıklığı azaltmaktadır. Cilt sağlığı ve gençleşmeye de faydası olan ay çekirdeği içerisindeki E vitamini sayesinde kan dolaşımını da hızlandırır. Ayrıca ay çekirdeği; diyet lifleri sayesinde sindirim sisteminin hızlı çalışmasına, lifler sayesinde çabuk doyma hissine, E vitamini sayesinde tırnak kırılması ya da saç dökülmesini engellenmesine yardımcı olmaktadır.

Beyaz ve Siyah Ay Çekirdeği Neye İyi Gelir, Ne Kadar Tüketilmeli?

Beyaz ve siyah ay çekirdeği insan vücudunda birçok şeye iyi gelir. Bunları örnekler ile sıralamak gerekir ise;

Strese ve panik atak problemlerine iyi gelir.

Depresyona, doğal bir antidepresan olduğu için iyi gelir.

Unutkanlığa ve hafıza geriliğine iyi gelir.

Kişiyi tok tutabilmektedir ve açlığa iyi gelir.

Gün içerisinde gerekli vitamin ve mineral tüketimi için uygundur.

İyi kolesterolü artırmak için uygun bir besindir.

Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

Beyin fonksiyonlarının kuvvetlenmesine iyi gelir.

Kan basıncını düzenleyip, dolaşım sistemine iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Sinir sistemine iyi gelir.

Şişkinliğe iyi gelir.

Kızarıklıklara karşı savaşır.

Tiroit bezlerinin düzenli bir biçimde çalışmasına yardımcı olur.

Kaslarda olabilecek zayıflamaların önüne geçer.

Saçlarda yahut ciltte görülen renk solmalarına iyi gelir.

Birçok faydası ve yararı görülen ay çekirdeği ne kadar tüketilmesi gerektiği de merak konusudur. Genel kanıya göre, ay çekirdeği günde yalnızca bir avuç tüketilmelidir. Gün içerisinde bir avuç ay çekirdeği tüketiminden daha fazlası, sağladığı tüm faydaların boşa gitmesine sebep olabilir ve vücuda faydasından çok zararı dokunabilir.