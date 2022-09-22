El Terlemesi Neden Olur? Aşırı El Terlemesi Neyin Belirtisi, Nasıl Geçer, Tedavisi Var Mı?

Terlemek vücudun sağlıklı işleyişi için önemli ve gerekli bir fonksiyondur. Ancak sürekli ve aşırı hale gelen terlemelerde bazı problemlerin varlığı söz konusu olabilir. Birey için utanma ve özgüven kaybına neden olabilen bu durumu hakkında yanıtları merak edilen bazı sorular bulunur. Bu sorular; el terlemesi neden olur, aşırı el terlemesi neyin belirtisi, el terlemesi nasıl geçer ve tedavisi var mı gibi sorulardır. Yazımızda sizler için bu soruların yanıtlarını derledik.

El Terlemesi Neden Olur?

Her sağlıklı insan terler. Ter bezleri özellikle koltuk altlarında, ayaklarda ve ellerde bulunduğundan bu bölgeler vücudun diğer bölgelerine oranla fazla terleyebilir. Ancak aşırı el terlemesi normal bir durum olmayabilir. Sosyal anlamda insanın canını sıkan bu durumun pek çok nedeni bulunur. Bu nedenler dış çevreden, duygu değişimine ya da hastalığa kadar uzanabilir. Bu nedenlerden bazıları şu şekildedir:

Anlık duygu değişimleri,

Sıcaklık,

Fazla hareket etme,

Gut hastalığı,

Obezite,

Şeker hastalığı,

Civa zehirlenmesi,

Aktif çalışan tiroid bezi,

Menopoz,

Bazı psikolojik bozukluklar,

Hamilelik gibi hormon değişimine neden olan durumlar,

Enfeksiyöz hastalıklar,

Kalp yetmezliği,

Düşük kan şekeri,

Düşük kan basıncı,

Uyuşturucu ve alkol kullanımı,

Panik atak, kaygı bozukluğu,

İlaç yan etkileri

Aşırı El Terlemesi Neyin Belirtisi?

Aşırı el terlemesi en yaygın terleme sorunlarından birisidir. Kesin olarak sebebi bilinmese de aşırı terleyen ellere sahip bireylerde genellikle depresyon, stres, kaygı bozukluğu gibi durumlarla karşılaşılır. Diğer sebepler şu şekilde olabilir:

Şeker ve tiroid hastalıkları,

Regl dönemi ya da menopoz,

Enfeksiyonlar ve iltihabi durumlar,

Genetik sebepler,

Metabolizma bozuklukları,

Alkol kullanımı,

Hiperhidroz.

El Terlemesi Nasıl Geçer?

El terlemesi eğer fazla değil ve normal durumda ise geçirmek için herhangi bir çaba sarf edilmesine gerek yoktur. Ancak rahatsız edici bir boyutta terleme oluyor ise öncelikli olarak doktora danışmakta fayda bulunur. El terlemesi için uygulanabilecek bazı uygulamalar ve tedaviler şu şekildedir:

Düzenli olarak el yıkamak: Düzenli bir şekilde el yıkamak ter bezlerinin yatışmasını sağlar. Yalnız su ile ellerinizi sık sık yıkamalısınız.

Sprey ve Jeller: Avuç içi terlemesini engellemek için en sık tercih edilen uygulamalar arasında sprey ya da jel şeklinde antiperspirant kullanımı bulunmaktadır. Antiperspirantlar ter gözeneklerini geçici bir şekilde kapatarak bir süre boyunca terlemenin durmasına neden olur.

Bebek pudrası kullanmak: Pudralar ter emmeye yardımcı olduklarından ellerin kuru kalmasını bu sayede eşyaların daha iyi kavranmasını sağlar. Bebek pudrası kullanmak da el terlemesinin önüne geçici olarak geçebilecek uygulamadan bir tanesidir.

Ada çayı içmek: Ada çayı içeriği nedeni ile hem ter bezlerini pasif hale getirir hem de cilt üzerinde bulunan fazla yağın emilmesini sağlayarak terlemeyi azaltır.

Botox enjeksiyonu: Doktor tarafından uygulanabilen botox uygulaması sayesinde aşırı el terleme rahatsızlığı kolay ve çabuk bir şekilde çözüme ulaşır. İşlem yaklaşık 15- 20 dakika sürer ve uygulanması şu şekildedir:

Öncelikle işlem bölgesi işaretlenir ve uyuşturulur. Daha sonra botox uygulaması yapılır. Bu botox ter bezlerinin çalışmasını engeller ve bu sayede terlemede ciddi oranda azalma meydana gelir. Ancak botox yalnızca 6- 7 ay boyunca etkinliğini sürdürebilir. Sonrasında tekrar uygulama yapılması gereklidir.