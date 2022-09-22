Elma İshale İyi Gelir Mi? Elma İshali Geçirir Mi ve Günde Kaç Tane Yemek Gerekir?

Elma ishale iyi gelir mi diye merak edenler vardır. Diyare, günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen bir sindirim problemidir. Sağlık açısından zararlıdır ve tedavi edilmelidir. Su, vitamin, mineral kaybına ve buna bağlı olarak halsizliğe sebebiyet verir. Tıpkı muz ve patates gibi ishale iyi gelen besinler vardır. Elma ishali keser mi sorusu sıkça sorulur. Sağlık açısından yararlı besin değerleri ile dolu olan elma çok faydalıdır. İşte ishalken elma ne kadar tüketilir ile ilgili detaylar…

Elma İshale İyi Gelir Mi?

İshal günümüzde çok yaygın bir sorundur. Sıvı veya yumuşak kıvamlı, normalden daha hacimli ve çok miktarda dışkılama anlamına gelir. İshal günde 3 veya daha fazla dışkılamaya neden olabilir. Bu bir hastalık değil, bir kolit belirtisidir. En yaygın nedeni kirli su veya yiyeceklerin tüketilmesidir. Genel olarak 1 veya 2 gün sürer, daha sonra tedavi gerektirmeden kendiliğinden iyileşir. İshal olunduğu süre boyunca, yeterli oranda sıvı almak gerekir, çünkü vücut dışkıdan daha çok fazla su, mineral ve tuz kaybeder. Bu, özellikle dehidrasyonun daha ciddi tehlikelere yol açabileceği çocuklar ve yaşlılar için önemlidir. Sadece 1 veya 2 günlük ishalden sonra, küçük çocuklar ve yaşlılar çok ciddi şekilde vücuttan su atar. Bunu önlemek için bazı besinlerden yararlanılabilir. Elma, içeriğindeki bol lif miktarı ile sindirim sağlığı açısından yararlıdır. Özellikle elmayı püre haline getirip tüketmek ishalin büyük ölçüde iyileşmesini sağlar.

İshale Neden Olan Etkenler Nelerdir?

İshal, dışkı hızlı hareket ettiğinde ortaya çıkar. Bağırsakların, dışkının kıvamının yoğunlaşması için suyu emmeye zamanı yoktur. Bunun, belli başlı başlı bazı nedenleri vardır ve doğru tanı için mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

Örneğin, salmonella veya rotavirüslere bağlı bakteriyel ve viral enfeksiyonlar. Bu bulaşıcı durumlar, daha çok çocukları etkileyen geçici ishalin nedenidir.

Gıdaların eksik sindirimi ishale neden olur. Örneğin, bazı insanlar laktozu, yani sütte bulunan şekeri sindiremezler. Bazıları ise yağları veya nişastalı yiyecekleri sindirmekte ve emmekte zorluk çeker.

Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi bazı bağırsak hastalıkları, çeşitli bağırsak parazitleri de diyareye neden olur.

Antibiyotikler, kan basıncını kontrol etmek için kullanılan ilaçlar, magnezyum içeren bazı ilaçlar, radyasyon tedavisi ve kemoterapi almak ishal nedeni olabilir.

Diyareye neden olabilen bir diğer rahatsızlık ise hipertiroidizmdir.