Göz Çıbanı Nedir? Gözde Çıban Nasıl Geçer, Neden Olur ve Ne iyi Gelir?

Göz çıbanı nedir sorusu; gözünde, göz kapağında ve kirpik diplerinde herhangi bir şişlik, kızarıklık ya da ağrı hisseden her bireyin yanıtını bilmesi gereken bir sorudur. Çünkü bu sorunun yanıtı hissedilen acının nedeni olabilmektedir. Belirtileri arpacık ve sivilce ile karışabilidiğinden göz çıbanı nedir sorusunun yanıtı ve ayrıca gözde çıban nasıl geçer, neden olur, ne iyi gelir sorularının yanıtı da doğru bir şekilde bilinmeli ve buna göre tedavi edilmelidir.

Göz Çıbanı Nedir?

Göz çıbanı, göz kapağı üzerinde kırmızı, sivilceye benzer, ağrılı bir şişlik şeklinde kendini gösterir. Göz kapağında bulunan yağ bezlerinin ya da kirpik köklerinin enfeksiyonu sonucu oluşur. Göz çıbanına neden olan bakteri genellikle stafilokok bakterilerdir. Bu enfeksiyon genellikle yetersiz hijyen ile ilgilidir. Yetersiz hijyene; temiz olan bir yere temas, kontakt lenslerin yeterince temiz olmaması ve kozmetik ürünlerin kullanımında temizliğe dikkat edilmemesi şeklinde örnek verilebilir. Sık görülen bir enfeksiyondur ve her yaşta görülebilir.

Göz Çıbanı Neden Olur?

Göz çıbanı, stafilokok bakterilerinin neden olduğu bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyonda en önemli risk faktörü kişisel hijyenin yetersiz olmasıdır. Ancak buna ek olarak başka risk faktörleri de bulunur. Göz çıbanın risk faktörleri şu şekildedir:

Zayıf bağışıklık sistemi,

Yağ bezelerinde biriken salgı ile kıl foliküllerinin tıkanması,

Küçük yaralanmalar,

Alerjik hastalıklara eğilim bulunması,

Yetersiz kişisel hijyen,

Kronik hastalık bulunması.

Göz Çıbanı Nasıl Geçer?

Kızarıklık ve kaşıntı ile oluşmaya başlayan çıban bir süre sonra ağrılı bir şişlik halini alır. Çoğu olguda göz çıbanı kendi kendine iyileşmektedir. Kişisel hijyene dikkat etmek, çıban üzerine uygulanan antiseptik pansuman yeterlidir. Ancak büyük birkaç gün içerisinde geçmeyen olgularda bir doktora danışmak ve tedavi olmak gerekir. Çıban oluşumu hissedilmeye başlandığında yapılabilecek basit bazı uygulamalar bulunur. Bu uygulamalar şu şekildedir:

Sıcak suya batırılmış bir pamuğu çıbanın olduğu bölge üzerine koyup 10 dk bekletmek.

Eğer çıban göz içerisine temas etmeyen bir yerde ise; 1 bardak suya 1 damla çay ağacı yağı karıştırıp sonrasında pamuk ile çıban üzerinde bu karışımı 10 dk bekletmek.

Siyah çayı posasını çıban çıkan bölgeye koyun ve 10 dk bekleyin. Çay posasının göze kaçmaması adına poşet çay ile yapmak daha iyi bir tercih olacaktır.