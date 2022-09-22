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Giriş Tarihi: 23.9.2022 01:05 Son Güncelleme: 23.9.2022 01:12

Karanfil Diş Ağrısına İyi Gelir Mi? Diş Ağrısı İçin Karanfil Nasıl Kullanılır, Ne Kadar Bekletilir, Zararı Var Mı?

Karanfil Diş Ağrısına İyi Gelir Mi? Diş Ağrısı İçin Karanfil Nasıl Kullanılır, Ne Kadar Bekletilir, Zararı Var Mı?

Diş ağrısına doğal yöntemlerle dur demek isteyenler, karanfil diş ağrısına iyi gelir mi diye merak eder. Halk arasında ağız kokusunu önlemesi ile bilinen karanfilin, genel ağız bakımı açısından birtakım faydaları bulunur. Doğal bir anti-bakteriyel olduğu için ağız içindeki toksinlerin ve bakterilerin ölmesini sağlar. Karanfil yağı diş ağrısına iyi gelir mi sorusu ayrıca araştırılır. Karanfil ve diş ağrısı ile ilgili detaylar yazımızda…

Karanfil diş ağrısına iyi gelir mi sorusuna cevap bulmak isteyen birçok kişi vardır. Diş minesinin tahrip olması, çürükler, hassasiyet, dişlerin gömülü kalması, diş sinirlerindeki harabiyet ve iltihaplanma ağrıların en önemli nedenleridir. Doğal yöntemler, geçici çözümler sunar. Ağrıyı anlık olarak dindirmek için bazı yollar vardır. Karanfil yağı diş ağrısına iyi gelir mi sorusunun cevabı, alternatif tıp ile çözüm arayanlar için ilgi çekicidir. İşte karanfil ve diş ağrısı ile merak edilenler…

Karanfil Diş Ağrısına İyi Gelir Mi?

Diş ağrısı, nedenlerine bağlı olarak dokunma, sıcak, soğuk, tatlı veya asitli yiyecekler tüketme, soğuk hava veya sert fırçalama ile daha da şiddetlenebilir. Ağrı keskin ya da hafif olabilir, zonklayabilir veya darbe almış gibi hissettirebilir. Uyumayı, yemek yemeyi, sıvı tüketimini ve hatta konuşmayı bile engelleyebilir. Bazen ağrılar, kırmızı ve şişmiş iltihaplı diş etlerine bağlı olarak gelişebilir. Diş ağrısı yüz veya kafatası boyunca yayılabilir. Sadece diş cerrahı nedeni tam olarak belirleyebilir ve bundan dolayı öncelikle her zaman bir uzmana görünmek gerekir. Fakat, anlık olarak ağrıyı kesmek için bazı doğal yollar denenebilir. Karanfil ve yağı ise bu anlamda işe yaradığı düşünülen bir çözümdür. Karanfil taneleri ağız kokusunu büyük ölçüde giderse de, diş ağrıları için etkili değildir. Bunun için karanfil yağı tercih edilmelidir. Bir pamuğa 4-5 damla karanfil yağı damlatıldıktan sonra, ağrıyan dişin üzerinde 15-20 dakika bekletilmelidir.

Diş Ağrısına Neden Olan Durumlar Nelerdir?

Diş ağrısına neden olan tek durum çürük değildir. Bunlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

  • Bakteriyel enfeksiyonlar
  • Apse oluşumu
  • Ağız travması, örneğin dişin çatlamasına, kırılmasına veya çeneye çarpmasına neden olan sert bir darbe
  • Diş eti iltihabı ya da farklı bir diş eti hastalığı
  • Bruksizm, yani gece boyunca dişleri sıkma ve gıcırdatma
  • Sinüzit, özellikle azı dişlerinde ağrıya neden olabilir
  • Kulaklarda veya boyunda meydana gelen bir hastalık
  • Kalp krizi ( alakasız görünse de dişlerde ve çenelerde ağrıya neden olabilir)

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