Probiyotik İshale İyi Gelir Mi? İshal İçin Probiyotik Kullanılır Mı, Ne Sıklıkla Kullanılır? s1

Probiyotik ishale iyi gelir mi sorusuna cevap arayan pek çok kişi vardır. Bazı gıdalar, probiyotik bakımından diğerlerine göre zengindir. Bunlar arasında, süt, keçi sütü, kefir, boza, fermente soya ürünleri, bazı meyve suları ve bebek mamaları bulunur. İshalken probiyotik kullanılır mı sorusu birçok kişi için önem taşır. Besinlerde doğal olarak bulunduğu gibi, piyasada takviye gıda olarak da satın almak mümkündür. İshal için probiyotik kullanılır mı ile ilgili merak edilenler yazımızda…

Probiyotik İshale İyi Gelir Mi?

Probiyotikler, turist ishalinin yanı sıra, bulaşıcı ishali önler ve tedavi etmeye yardımcı olur. Nedeni her ne olursa olsun ishalin önlenmesinde oldukça etkilidir. Gelişmekte olan ülkelerde yaygın olan bu ishal şekli, genellikle Koli Basili enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkar. Bilimsel çalışmalar probiyotiklerin ishale karşı etkili koruma sağladığını göstermiştir. Özellikle, enfeksiyöz diyare tedavisinde de etkilidirler.

Rehidrasyona ek olarak, probiyotikler ve laktik asit bakterileri viral kökenli akut ishali hafifletebilir. Bu durum, çocuklar ve yetişkinler için oldukça tehlikelidir ve tedavi edilmesi gerekir. Probiyotikler ayrıca, bulaşıcı ishale yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur. Sadece ishal değil, probiyotikler bağırsaktan dışkı geçişini iyileştirir ve hızlandırır. Bağırsağın asitlendirilmesine yardımcı olur ve bu da peristaltizmini artırır. Probiyotik kullanarak kabızlığı önlemek ve tedavi etmek de mümkündür.

Probiyotiklerin Faydaları Nelerdir?

Probiyotikler, bağırsak ve vajinal floranın dengelenmesine yardımcı olur. Hastalıklara neden olan mikropların yok edilmesinde ve yararlı mikropların çoğalmasına yardımcı olurlar. Bağışıklık üzerinde koruyucu ve düzenleyici bir rol oynarlar. Enfeksiyonlara karşı koymaya ve vücudun bağışıklık reaksiyonlarını (alerjiler, atopik egzama ve cilt problemleri gibi) düzenlemeye yardımcı olurlar.

İrritabl bağırsak sendromuyla mücadelede etkilidirler. Kabızlıktan muzdarip yetişkinlerde kolon geçiş süresini hızlandırırlar. Bağırsak hareketlerinin tutarlılığını ve sıklığını artırabilirler. Zararlı ve yararlı bakterilerin miktarını dengeler ve ishal oluşumunu da büyük ölçüde önlerler.