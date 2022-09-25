Salatalık Mide Yanmasına İyi Gelir Mi? Mide Yanması İçin Salatalık Yenir Mi, Ne Kadar Yenir?

Salatalık mide yanmasına iyi gelir mi sorusunun yanıtını arayan birçok kişi vardır. Ülkemizde sık görülen sağlık problemlerinden biri olan mide yanmasının başlıca belirtileri arasında, ağza acı ve asitli mide suyunun gelmesi, yemekten sonra mide ve yemek borusunda oluşan yanma hissi, göğüste ağrı ve yanma meydana gelmesi bulunur. Salatalık mide yanmasını geçirir mi diye soranlar olabilir. İşte mide yanması ve salatalık ile ilgili merak edilenler…

Salatalık Mide Yanmasına İyi Gelir Mi?

Mide yanmasının nedeni her ne olursa olsun, doğru beslenme sayesinde belirtileri azaltmak mümkündür. Mide yanmasına iyi gelen yiyecekler arasında, muz, kefir, yulaf, tavuk, yoğurt, patates, kavun, karpuz, brokoli, havuç ve salatalık vardır.

Güçlü bir idrar söktürücü olan salatalık, ülser ve reflü gibi mide yanmasına neden olan hastalıklar ile baş etmek için birebirdir. Salatalarda bolca salatalık kullanmak bu açıdan yararlıdır.

Yoğurt da mide yanması için faydalıdır ve salatalık ile birlikte tüketmek ekstra fayda sağlar. Zeytinyağı, salatalıktaki A ve K vitaminlerinin vücut tarafından daha iyi işlenmesine yardımcı olur. Bu yüzden, salatalığı zeytinyağı ile tüketmek mide ve bağırsak sağlığı için yararlıdır.

Mide Yanması Neden Olur?

Mide yanmasının birden fazla nedeni vardır. Bunlar, alkol, ilaç, gastrit, stres, aşırı kızarmış ve acılı gıdalar ile kahve ve çay tüketimidir.

Mide yanmasının en önemli nedeni, akut veya kronik gastrit, peptik ülser gibi ve diğer ilişkili hastalıklardır. Düzensiz beslenmek, hamilelik, fazla kilolu olmak ve steroidal olmayan antienflamatuar ilaçlar gibi bazı ilaçları almak da mide yanmasına neden olabilir.

Ek olarak, sindirim sistemi ile ilgisi olmayan diğer hastalıklar, kalp veya akciğer hastalıkları, perikardit, miyokard enfarktüsü, akciğer hastalığı gibi rahatsızlıklar da mide yanmasına sebep olabilir.