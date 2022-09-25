Spordan Sonra Ne Yenir? Spor Yaptıktan Sonra Yemek Yenir Mi, Hangi Besinler Tüketilir?

Spordan sonra ne yenir sorusu, spor alanlarına ilgi duyanların merak ettiği konular arasındadır. Bu alanda çok sayıda diyetisyen ve beslenme uzmanının araştırmaları da vardır. Spordan ne kadar sonra yemek yenir, spordan sonra ne yenmeli gibi sorular, bu alandaki bilimsel araştırmaların da kaynağı olmuştur. Spordan sonra ne yenmeli sorusu ile ilgili merak ettiğiniz konuların cevaplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Spor Yaptıktan Sonra Yemek Yenir Mi?

Yapılan sportif aktivitelerden en yüksek seviyede verim almak adına doğru adımların atılması gerekir. Kasların iyileşmesi ve gelişmesinde beslenmenin yeri çok önemlidir. Spordan sonra beslenme disiplini ve beslenmenin hangi aralıkta olması gerektiği, çok az insan tarafından bilinir.

Yoğun spor aktivitelerinden sonra kas depoları boşalır ve kaslar erime eğilimine girer. Genel olarak toplumdaki kanı, spordan 1-2 saat sonra yemek yenmesidir. Oysa bu durum son derece yanlış bir uygulamadır. Kasların kendini kısa sürede toparlaması için spordan hemen sonra yemek yenmelidir. Bu uygulama ile vücut, kaybettiği karbonhidrat ve protein ihtiyacını kısa sürede tamamlar. Ayrıca beslenmede çeşitliliğin sağlanması da kas kitlesinin artırılmasına yardımcı olacaktır.

Spordan Sonra Hangi Besinler Tüketilir?

Spordan sonra tüketilmesi gereken besinlerin yoğun şekilde protein içermesi gerekir. Bunun yanında karbonhidrat takviyesi de kaybolan enerjinin kısa süre içinde yerine gelmesini sağlayacaktır.

Spordan sonra tüketilmesi gereken besinlerin başında yumurta gelir. 1 adet yumurta 70 kaloriye sahip olup ortalama 6,3 g D vitamini ve protein içerir. Yumurta, vücuttaki proteinin 2 kat daha hızlı absorve edilmesini sağlar.

Spordan sonra yenmesi tavsiye edilen besinlerden biri de kinoadır. Yoğun şekilde lif ve protein içeren bu besinin hazırlanması da çok pratiktir.

Spor sonrası besinler içinde popülerliği gün geçtikçe artanlardan biri de kefirdir. Probiyotik bakteriler ile yapılan bir süt ürünü olan kefir, saf şekilde tüketilebileceği gibi keskin tadını azaltmak adına peynir altı suyu şeklinde ya da meyve ile de tüketilebilir. Yoğun şekilde kalsiyum, protein ve yağ içeren bu besin, spor sonrası vücudun rahatlamasını sağlar.

Spor sonrası vücudun karbonhidrat kaybını kısa sürede dengeleyen besinlerden biri de muzdur. Bunun yanında vücuttaki glikojen seviyesi de bu meyve ile kısa sürede restore edilebilir. Aynı zamanda spor esnasında terle birlikte kaybedilen potasyum da muz takviyesi ile karşılanabilir. Ayrıca bol bol su içilerek vücudun kaybettiği suyu takviye etmesi sağlanmalıdır.