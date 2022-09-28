Sevim Alan akademisini yurtta büyüyen gençlere açtı

Türkiye genelinde 50 şubesi bulunan Sevim Alan Güzellik Merkezi zincirinin kurucusu Sevim Alan, anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Alan, güzellik sektörüne eleman yetiştiren Sevim Alan Akademi'nin kapılarını yetiştirme yurtlarında büyüyen gençlere açtı.



YEMEK VE KONAKLAMA İMKÂNI

Aileleri olmadığı için yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 18 yaşına gelince bu yurtlardan ayrılmak zorunda kalan gençlere yardım eli uzatmak ve onları topluma kazandırmak isteyen Sevim Alan, projesini yurt müdürleriyle görüşerek hayata geçirdi. Proje kapsamında; gençlere 3 ay boyunca eğitim verilecek. Bu süreçte gençlerin yeme-içme ve konaklama ihtiyaçları da karşılanacak.



ERKEKLERİ DE KAPSIYOR

Eğitimler sadece genç kızları değil, erkekleri de kapsayacak. Genç kızlara kalıcı makyaj, protez tırnak, estetisyenlik, güzellik uzmanlığı, cilt bakım uzmanlığı, erkeklere de resepsiyon hizmetleri, muhasebe, sosyal medya yönetimi alanlarında eğitimler verilecek. 3 ay sonunda hem eğitimlerde başarı gösteren hem de çalışmak isteyenlere Sevim Alan Güzellik Merkezi'nin şubelerinde iş imkânı sunulacak. Böylece gençler meslek sahibi olacak ve yeni hayatlarında kimsenin desteğine muhtaç kalmadan kendi ayakları üzerinde durabilecek.

