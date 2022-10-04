Cevizin Faydaları Nelerdir? Ceviz Tüketmek Neye İyi Gelir, Zararları ve Yararları Nelerdir?

Dünyanın pek çok yerinde her yaştan bireyin severek tükettiği ceviz, ülkemizde de evlerden eksik edilemeyen hem tatlılarda hem türlü salata ve yemeklerde kullanılan bir gıdadır. Kalp sağlığından hafıza kuvvetlendirmeye kadar, oldukça geniş bir yelpazede faydalarını görebileceğimiz cevizin yararları hakkında detaylı bilgileri sizler için derleyip bir araya getirdik. Ceviz tüketmek neye iyi gelir? İşte detaylı yanıtlar...
Damaklara bıraktığı hoş tat ve dokusunun yanı sıra yararları için de bolca tüketilmesi gereken gıdalardan birisi de cevizdir. İçeriğinde bol miktarda sağlıklı yağlar, antioksidan, vitamin, mineral, lif ve birçok faydalı özler bulunduran cevizin besin değerleri şöyledir;
1 kilosunda yaklaşık 7000 kalori olan bunların tam bir enerji kaynağı olan ceviz düzenli olarak tüketildiği zaman kalp, damar, tansiyon, şeker gibi pek çok kişinin yaşadığı sağlık problemlerine iyi geldiği uzman diyetisyen hekimler tarafından belirtilmektedir. Cevizin yaralarını, hangi hastalıklara ve neye iyi geldiğini şöyle sıralayabiliriz;
Diğer bütün gıdalarda olduğu gibi cevizi de kararınca tüketmek, ondan fayda görmek açısından oldukça önemlidir. Günde 4-5 adet olgunlaşmış ceviz tüketmek, yetiştin bir vücudun alması gereken vitamin, mineral ve diğer bileşenleri karşılayacaktır.
Cevizin bilinen bir zararı mevcut değildir, ancak gerekenden fazla ceviz tüketmek kilo almaya neden olabilir. Ayrıca bazı kimselerde alerjik reaksiyona neden olabileceği göz önünde bulundurularak cevizi kararında tüketmek en sağlıklı yoldur.