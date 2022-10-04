El ve Ayak Yanması Hangi Hastalığın Belirtisidir? El ve Ayaklarda Yanma Neden Olur, Sebepleri Nelerdir?

El ve ayaklarda yanma hissi, bazen bunaltıcı şekilde kişiyi rahatsız edebilmektedir. El ve ayaklardaki yanma tedavi edilmediğinde kişinin günlük yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok kişi el ve ayak yanmasının sebeplerini bilemediği için doktora başvurmaktadır. El ve ayak yanmasıyla ilgili olarak detayları inceleyebilirsiniz. El ve ayak yanması hangi hastalığın belirtisidir? El ve ayaklardaki yanma neden olur, sebepleri nelerdir? İşte o soruların cevapları..

El ve Ayak Yanması Hangi Hastalığın Belirtisidir?

El ve ayakta yanma hissi daha sıklıkla sistemik hastalıklardan oluşan şeker hastalığından olabilmektedir. Sürekli yüksek miktarda karbonhidrat tüketimi insülin direncine ve diyabete neden olmaktadır. Bazen diyabet ve insülin direnci tanısı konmadan önce bile ilk belirti el ve ayaklarda yanma şikayeti olabiliyor. Yanan ayaklar üzerine yapılan araştırmalarda hiçbir neden bulunmadan da kalıtsal bir sendrom olarak ayaklardaki yanma hissinin olabileceği bildirilmektedir. Yanan ayaklar sendromu, yalnızca gece değil, gündüz saatlerinde de görülebilir olmasıyla farklılık gösterir. Diğer yandan mevcut nörolojik bir rahatsızlığın seyri esnasında ortaya çıktığı bilinmektedir.

El ve Ayaklarda Yanma Neden Olur, Sebepleri Nelerdir?

El ve ayaklarda oluşan yanma hissinin şeker hastalığı dışında olabilecek sebeplerinden bir tanesi de el bölgesine gelen sinirlerin bazı nedenlere bağlı sinir sıkışması veya zedelenmesi sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Ayaklardaki yanma bazen basma bozukluklarından, kanda hemoglobin yüksekliğinden, amiloidoz birikiminden, şeker hastalığından, vitamin eksikliklerinden, bel fıtığı, siyatik sinir hasarından, yoğun alkol alımı nedeni ile ve B12 vitamini eksikliğinden kaynaklı oluşabilmektedir. Ayak yanması ayakta yanma, kızarma, şişme, kaşıntı gibi şikayetler oluşturur. Bu hastalık özel bir sendrom olarak nitelendirilir. Menopoz dönemindeki kadınlarda da sık rastlanılan bir durum olarak karşımıza çıkar. Fakat genç yaştaki kişilerde de bulunma olasılığı vardır. Ayak yanmasının en çok görüldüğü sebepler: diyabet, tiroid hastalıkları, romatizma hastalıkları, diyabetik nöropati, siyatik olan sinir hasarları, hipotiroidi, romatoid artrit, uygun olmayan ayakkabılar kullanmak, vitamin eksikliği, böbrek yetmezliği, çok fazla ayakta durma ve koşma, ms gibi nörolojik hastalıklar, sarkoidoz, idiyopatik gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Ayak yanması tanısının konabilmesi için, yapılacak nörolojik muayenenin ardından; elektromiyografi, kan tahlilleri, tomografi, MR gibi yöntemler uygulanmaktadır. Ayak yanma sendromunun altında yatan nedene bağlı olarak uygun tedavi uygulanmaktadır.