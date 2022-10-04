Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir? Kronik Ve Alerjik Geniz Akıntısı Nasıl Geçer, Neden Olur, Tedavisi Nasıldır?

Yaşamın bir bölümünde herkesin mutlaka karşılaştığı geniz akıntısı, hastalık durumunda ortaya çıktığı gibi, bazı sebeplerden kaynaklı kronik olarak da yaşanmaktadır. Sürekli yaşanan bu durum kişileri rahatsız etmekte ve günlük hayatı etkilemektedir. Geniz akıntısı, alerjisi olan bireylerde, temizlik ürünlerini çok fazla kullanan kişilerde, grip gibi enfeksiyon yaşayanlarda ve burun kıkırdaklarında problem olan kişilerde görülebilmektedir. Sık sık karşılaşılabilen bir durum olan geniz akıntısı, neden olur? Geniz akıntısına ne iyi gelir, tedavisi nedir? Gibi soruların cevaplarını sizler için hazırladık…

Geniz Akıntısı Nedir, Geniz Akıntısı Neden Olur?

İnsan vücudunda hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için üretilen mukus, işleyişini sürekli olarak sürdürür. Kişiler farkında olmadan bu mukus genelde yutulur. Ancak bazı sebeplerden dolayı bazen mukus artabilir ve boğaz arkasında bu fazlalık hissedilebilir. Burundan aşağıya boğaza doğru hissedilen akıntıya Geniz Akıntısı adı verilir. Belirtileri arasında, boğazın arkasında fazlalık hissi, boğazın temizlenmesi ve yutkunma ihtiyacı, boğazda oluşan kaşıntı görülebilmektedir. Fazlalık olan mukus, burun akıntısı ya da balgam olarak dışarı atılabilir.

Geniz akıntısının sebepleri birkaç farklı şekilde gözlenmektedir. Bu nedenlerden bazıları;

Alerjik tepkimeler

Gribal enfeksiyonlar

Soğuk alma

Burun kıkırdağındaki kaymalar

Bazı yutma problemleri olarak sıralanabilir.

Geniz Akıntısı Tedavisi Nedir? Evde Balgam Ve Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir?

Geniz akıntısı yaşayan kişiler, boğazda oluşan fazlalık hissi ile rahatsızlık duymaktadır. Bu rahatsızlık günlük yaşamı da etkilemektedir. Geniz akıntısına ne iyi gelir konusu da merak edilmektedir. Geniz akıntısı yaşanması durumunda evde tedavisi mümkündür. Ancak bu tedaviye rağmen hala devam etmesi durumunda mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına randevu alınması ve hekim tedavisi uygulanması gerekir.

Öncelikle hayatın her alanında tedavilere öncülük eden, sağlıklı bir yaşamın anahtarı olan su, bol bol içilmelidir. Mukusun incelmesine fayda sağlar ve geniz akıntısının kısa sürede geçmesine yardımcı olur. Geniz akıntısının bir sonucu olan özellikle geceleri yaşanan öksürüğün tedavi edilmesinde yüksek bir yastıkla yatmak, mukusun boğazda birikmemesine yardımcı olur. Evde tedavi yöntemlerinden biri de çay veya sağlıklı çorbalar içmektir. Bu tüketilen sıcak içecekler mukusun incelmesini ve su kaybının olmamasını sağlar. Eczaneden alınacak reçetesiz boğaz spreyleri de rahatlamada yardımcı olmaktadır. Ancak bunlara rağmen evde tedaviden bir sonuç alınamadıysa ve başka semptomlarla da beraber görülürse, mutlaka uzman bir hekime başvurulmalıdır.

Bebeklerde Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir? Alerjik Geniz Akıntısına Ne İyi Gelir?

Bebeklerde veya çocuklarda oluşan geniz akıntısının tedavisi nedenine göre olmalıdır. Evde yapılan bol bol su içme, sıcak içecek tüketmenin yanı sıra eğer bir enfeksiyon var ise hekim tarafından verilen antibiyotik kullanılmalı, kaşıntı, sık sık hapşırma gibi semptomlarla birlikte görülüyorsa bir alerji uzmanına başvurulmalıdır.

Alerjiden kaynaklı geniz akıntısı yaşanması durumunda, mutlaka alerjiye sebebiyet veren etkenler ortadan kaldırılmalıdır. Yaşanılan ortam temiz tutulmalıdır, klima ısıtıcı gibi araçların bakımları ve filtrelerinin temizlenmesi gereklidir. Alerjisi olan kişiler düzenli olarak uzman hekimin verdiği ilaçları kullanmalıdır.