İlaç Alerjisi Belirtileri - İlaç Alerjisi Nasıl Anlaşılır, Ne Zaman Ortaya Çıkar ve Kaç Günde Geçer?

İlaç alerjisi, bağışıklık sistemimizin bir ilaca verdiği anormal tepkilerdir. Alerji dışında gelişen diğer reaksiyonlar genellikle doza bağlıdır. Ailesinde alerjik hastalık hikayesi olan kişiler daha çok risk altında olmaktadır. En sık rastlanan alerjik ilaç reaksiyonu antibiyotiklerde olmaktadır. Bunun haricinde aspirin ve romatizma ilaçları da ilaç alerjisinin önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Tüm bu ilaçlar arasında da en sık alerjik reaksiyon gösteren de penisilindir. Toplumda sık rastlanan ilaç alerjisi belirtileri nelerdir? İlaç alerjisi nasıl anlaşılır, ne zaman ortaya çıkar ve kaç günde geçer? Sorularının cevapları..

İlaç Alerjisi Belirtileri

Eğer ilaçlara karşı alerjimiz varsa tepkimeye neden olmaktadır. Bazı ilaçların alerjik reaksiyon görme olasılığı daha fazladır. İlaç alerjisi, ilaç yan etkileri ile karıştırılmamalıdır. Bunlar aynı şey değildir. İlaç alerjisi bulunan kişilerde bazı risk faktörleri bulunmaktadır. İlaç alerjisi, ilaç kullanıldıktan bir saat sonra alerjik olarak etkilerini göstermektedir. Bu belirtileri sıralayacak olursak: Nefes almada zorluk yaşama, deride döküntü, ateş, hırıltı ile birlikte nefes darlığı, burun akıntısı, yüz, göz ve ağız çevresinde şişlik, ciltte döküntü ve kaşıntı, kurdeşen gibi etkilerle kendini belli etmektedir. Bu belirtiler ilaç alımından kısa bir süre sonra ortaya çıkabileceği gibi, ilaca bağlı kansızlık, karaciğer ve böbrek patolojileri gibi bazı durumlarda ilaç alımından haftalar sonra da görülebilmektedir. İlk bulgular ciltte küçük döküntüler şeklinde çıkabilir. Fakat daha sonra Steven's Johnson sendromu ya da organ tutulumu (karaciğer, lenf, kalp vb) ile seyreden ağır sistemik reaksiyonlar görülebilir. En önemlisi ise sistemik, yaşamı tehdit eden anafilaksi reaksiyonlarıdır.

İlaç Alerjisi Ne Zaman Ortaya Çıkar? İlaç Alerjisi Nasıl Anlaşılır?

İlaç alerjisinde tanı koyabilmek zahmetli ve zor karara varılan bir süreçtir. Özellikle çocuklarda solunum yolu enfeksiyonuna neden olan pek çok virüs döküntüye neden olup ilaç alerjisi sanılmaktadır. İlaç alerji testleri yapılarak ilaç alerjisi olup olmadığı saptanabilmektedir. Bu testler de şu şekildedir:

Deri testleri: Cilt altına yerleştirilir ve alerjenin konulduğu bölgede herhangi bir kızarıklık, şişlik gibi bulgular mevcutsa alerjen var demektir.

Kan testleri: Kanda antikor miktarına bakılarak teşhis konulabilmektedir.

İlaç alerjilerinin en önemli nedeni yaygın ve gereksiz ilaç kullanımıdır. Hastalar sadece doktor önerileri dahilinde ilaç kullandığında bu tür alerjik reaksiyonların sayısı azalacaktır.

İlaç Alerjisi Ne Kadar Sürer?

İlaç alerjileri genellikle ilaç kullanımından 2-7 gün içinde ortaya çıkmaktadır. Bu ortaya çıkan reaksiyonlarla ilgili alerji testleri yapılabilir.

İlaç Zehirlenmesine Ne İyi Gelir?

İlaç zehirlenmesine limon iyi gelmektedir. Limon zehirlenmelerde ortaya çıkan reaksiyonları önemli ölçüde azaltmaktadır. Metabolizmayı hızlandırma özelliği olmasından dolayı vücutta yer alan zehir hızlı bir şekilde atılmaya başlanır.