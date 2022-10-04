İmmünoloji Nedir? İmmünoloji Ve Alerji Hastalıkları Nelerdir, Hangi Hastalıklara Bakar?

Eğer yanıt almak istediğiniz soru 'immünoloji ve alerji hastalıkları nelerdir?' ise doğru yerdesiniz. İmmünoloji ve alerji hastalıkları bölümü hangi hastalıklara bakar sorusuna da yanıt bulabileceğiniz bu içeriğimizde immünoloji hakkında daha önce duymadığınız çok sayıda bilgiyi sizler için derledik. Peki, immünoloji nedir? İmmünoloji ve alerji hastalıkları nelerdir, hangi hastalıklara bakar?

İmmünoloji Nedir?

İmmünoloji Fransızca kökenli bir kelime olup bağışıklık bilimi anlamına gelir. Birçok farklı konuyu kapsayan bilim dalı özellikle organizmaların bağışıklık sistemlerinin sağlıklı oldukları veya hastalıklı oldukları durumlardaki hâli ve fizyolojik işlevleri ile insanların bağışıklık sistemlerinin uygunsuz bir şekilde işlemesi sonucu oluşan immünolojik bozuklukları (örneğin otoimmün bozukluklar) kapsar.

İmmünoloji oldukça geniş bir bilim dalıdır ve birçok alt dala sahiptir.

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Nelerdir?

İnsan vücudunun farklı yabancı maddelere aşırı reaksiyonu sebebiyle meydana gelen hastalıklara alerjik hastalıklar denir. İmmünolojik hastalıklar ise vücudun bağışıklık sistemini hedef alan hastalıklardır. Bu iki hastalık grubu ile ilgilenen bilim dalına İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları denir.

İmmünoloji bağışıklık sistemi ile ilgilenen bir bilim dalı olmasından dolayı bağışıklık sistemini doğrudan ilgilendiren birçok hastalık için İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları bölümüne gitmemiz gerekir.

-astım

-alerjik rinit

-mesleki alerjik hastalıklar

-besin alerjileri

-ilaç alerjileri

-böcek alerjileri

-kronik ürtiker

-kronik öksürük

-eklem iltihabı

-alerjik göz hastalıkları

-alerjik deri hastalıkları ve bunlara benzeyen hastalıklar immünoloji ve alerji hastalıkları kapsamında değerlendirilebilir.

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Hangi Hastalıklara Bakar?

Astım

Solunum sıkıntısı ataklarına da yol açabilen bu yüzden ihmal edilmemesi gereken bir hastalık olan astım; nefes darlığı, öksürük ve hırıltılı solunum gibi belirtiler gösterir. Alerjik ve kronik olmak üzere iki farklı şekilde görülebilir. Alerjik astımda vücudun tepki verdiği maddelerin tespit edilip bunlardan uzak durulması hastalığın tedavisi için çok önemlidir.

Alerjik Nezle

Rinit adıyla da bildiğimiz bu hastalık; hapşırma, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı ile seyreden ve bağışıklık sisteminin aracılık ettiği bir hastalıktır. Tüm yaş gruplarında yaygın olan bu hastalık genelde çocukluk yaşlarında başlar ve yaşam boyunca devam eder.

Ürtiker

Bilinen bir diğer adı kurdeşen olan bu hastalık oldukça kaşıntılı bir hastalıktır. Deride şişlikler ve döküntüler görülmesine neden olur. Çok fazla nedene bağlı gelişebilecek bu hastalık, en çok enfeksiyonlar, alerjiler, basınç ve sıcaklık sebebiyle yaşanabilir.

Göz Alerjisi

Kaşıntı, yanma, kızarıklık ve akıntı ile kendini gösteren bu hastalık, gözün yüzeyini kaplayan tabakanın vücudun bir alerjene aşırı tepkisi sonucu iltihaplanmasıdır. Göze giren herhangi yabancı bir cisim bu hastalığın yaşanmasına sebep olabilir. Tedavi edilmediği durumlarda gözde kalıcı hasarlar bırakabilir.

Gıda Alerjisi

Bağışıklık sisteminden kaynaklanan ve vücudun bazı yiyeceklere gösterdiği aşırı duyarlılıktır. Belirtiler kulak, burun, boğaz, akciğerler, sindirim sistemi, cilt ve mukoza zarlarıyla ilgili olabilir.

Böcek Alerjileri

Bazı böceklerin zehrine karşı vücutta verilen aşırı tepki olarak tanımlanır. Vücudun verdiği tepkinin miktarıyla alakalı olarak bazen çok ciddi riskleri bulunan bir durum yaşanmasına sebep olabilir.

Anaflaksi (Alerjik Şok)

Alerjene karşı tüm vücudun tepki göstermesi durumu olarak tanımlanır. Alerjik şok yaşanması durumunda hastanın genel sağlık durumu hızla bozulur. Solunumu da engelleyen bu bozulma, müdahalenin gecikmesi durumunda hayati tehlike oluşturur.

Bu hastalıkların yanı sıra bağışıklık sistemini ilgilendiren ve alerji barındıran tüm hastalıklar immünoloji ve alerji hastalıkları biliminin konusudur.