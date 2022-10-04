Unutkanlık İçin Hangi Bölüme Gidilir? Beyin Sisi Ve Unutkanlığa Hangi Doktor Ve Bölüm Bakar?

Teknolojinin gelişmesiyle hastalıkların teşhis ve tedavileri konusunda her geçen gün yeni yöntemler keşfedilirken bazı belirtilerin bilinenden çok daha fazla hastalıkla ilişkili olduğu da bu teknolojik gelişmeler sayesinde tespit edilebilmektedir. Unutkanlık, herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı bir sorunmuş gibi görünse de çok önemli hastalıkların habercisi olabilir! Son zamanlarda adını daha sık duyduğumuz beyin sisi nedir, belirtileri ve tedavisi nedir sorularının yanıtlarıyla birlikte unutkanlık ve beyin sisi hakkında tüm merak ettikleriniz sabah.com.tr'de!

Unutkanlık İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Unutkanlık toplumda genelde yaşlı kişilerde sık rastlanan bir rahatsızlıkmış gibi görünse de her yaştan insan, birbirinden çok farklı sebeplerle hayatının bir döneminde unutkanlık sorunu yaşayabilir.

Unutkanlık nörolojik ya da psikiyatrik bir hastalıktan kaynaklanıyor olabilir. Bu sebeple ilk önce gidilmesi gereken bölüm nörolojidir. Eğer ihtiyaç duyarsa ve sorun nöroloji biliminin alanı içinde değilse nöroloji doktorları, hastayı gerekli gördüğü bölüme yönlendirecektir.

Unutkanlık kimi insanlarca basit bir sorun gibi görülse de altında yatan sebep iyice araştırılıp tedavi edilmezse Alzheimer gibi önemli bir hastalığa dönüşebilir.

Beyin Sisi ve Unutkanlığa Hangi Bölüm Bakar?

Beyin sisi, literatürde hastalık olarak değerlendirilmese de birçok hastalığı tetikleyerek nörolojik hastalıklara yol açan bir durumdur. Son birkaç yılda adından sıkça söz ettiren beyin sisinin Covid-19 ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülmektedir. Beyin sisi;

-unutkanlık

-dikkat dağınıklığı

-konuşurken doğru kelimeyi bulma güçlüğü

-yazı yazarken zorlanma

-düşünceleri toparlayamama

-kendini etraftan kopuk hissetme

-uykuya eğilim

-uykusuzluk

-asabiyet

-karar verme güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösteren bir semptomlar bütünüdür.

Beyin sisi yaşadığını düşünen ya da bu yakınmalardan bazılarına sebep olduğunu düşünen kişiler nöroloji uzmanına başvurabilir.

Unutkanlık Neden Olur?

Unutkanlık, kısaca bellekte saklanan bilgilerin farklı sebeplerle yok olmasıdır. Bu durum bazı hastalıklar sonucu olabileceği gibi bazen de hastalık göstergesi olmayabilir.

Beynimizin bilgileri işleme sürecinde tamamen fizyolojik olan ve normal kabul edilen unutmalar söz konusu olabilir. Buna rağmen unutkanlığın bazı önemli hastalıkların erken dönem belirtisi olabileceği gerçeğini göz önüne alırsak unutkanlık ihmal edilmemesi gereken bir sağlık sorunudur.

Beyin Sisi Neden Olur?

Beyin sisi semptomlarını yaşayan kişiler bazı diğer hastalıkların belirtilerini gösteriyor olabilir.

Fibromiyalji, D vitamini eksikliği, B12 vitamini eksikliği, folik asit eksikliği, demir eksikliği, magnezyum eksikliği, çölyak hastalığı, hipotiroidi, histamin intoleransı, şeker hastalığı, bağırsak geçirgenliği, metilasyon bozukluğu, hastalıklarından birine sahipseniz bu durum beyin sisi yaşamanızın altında yatan sebeplerden biri olabilir.

Beyin Sisi Nasıl Tedavi Edilir?

-beslenmeye dikkat etmek

Glütensiz, şekersiz ve süt ürünleri içermeyen bir beslenme programı beyin sisi tedavisi için önemli olabilir. Taze meyve, sebzelerin bol tüketilmesi gerekir.

-uzman desteği alarak vitamin ve mineral eksikliklerini gidermek

-stresi azaltmak ve daha iyi bir uyku düzenine geçmek

-fiziksel aktiviteyi arttırmak.

Bütün bunların yanında beyin sisinin ciddi bir hastalığın semptomlarından biri olacağını unutulmamalıdır bu yüzden yapılabilecek en önemli şey konuda uzman desteği almaktır.