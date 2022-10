Uzman diyetisyen Zehra Bora yanıtladı! Sürekli tartılmak ne kadar doğru?

Tartı bağımlılığı tıbbi kitaplarda bahsedilmeyen bir konu olsa da bu daha az yaygın olduğu anlamına gelmemekte ve bir çok kişide tartı bağımlılığı gözlenmektedir.



Diyette sürekli kilo takibi yapan tartı bağımlılarının, günde birden fazla kez tartıya çıkma eğilimleri vardır.

Güne başlarken, kahvaltıdan önce, her egzersizden sonra, her yemekten önce ve sonra, her tuvalete çıktıktan sonra ve yatmadan önce tartılmak gibi rutinlere sahip olabilmekteler.



Peki Tartıdaki Sayı Bize Ne Gösteriyor?



Tartı, sadece kalori alımını ya da harcamasını değil aynı zamanda kıyafetleri, içtiğimiz suyu, vücuttaki ödemi, kabızlığı ve daha birçok şeyi de ölçerek bizlere bir sayı göstermektedir. Haliyle birçok faktörden etkilenen bu tartı gün içinde de farklı sayılar vermektedir.



"Daha bu sabah 1 kilo daha zayıftım, nasıl bu kadar kısa sürede hemen kilo alabilirim ki?"



Kalori bir enerji birimidir; kilo kütleyle, kütle de enerjiyle bağlantılıdır.



1 kilo, yaklaşık 7400 kaloriye denk gelmektedir. Vücudumuz asla bir hesap makinesi kadar kusursuz çalışmasa bile termodinamik yasalarına uyduğu için eğer 7400 kalori daha fazla yediyseniz tartıda 1 kiloluk bir değişim görürsünüz.



Bugün tartıda dünkünden 1 kilo fazla gözüküyorsanız ve dün 10 porsiyon iskender yemediyseniz tartı gerçek kilonuzdan farklı olguları da gösteriyor demektir.



Kısacası vücuda enerji depo etmeden kilo kazanımı mümkün olmayacaktır.



Tartıdaki eksilme bize doğru yolda olduğumuzu gösterir mi?



Tartıda gördüğümüz sayı, her zaman doğru bir gelişme göstergesi olmamaktadır. Eğer 1 kilo yağ kaybedip 1 kilo kas kazanıyorsak tartı yine aynı sayıyı verecektir fakat vücudumuz 2 kiloluk bir değişim yaşıyor demektir ve bu bize doğru yolda olduğumuzu göstermektedir.



Tartı bize ''sen sağlıklısın'' diyebilir mi?



Gördüğümüz sayıyı değiştiren şey tartıya çıkmamız değil, tartıya çıkmadığımız zamanlarda ne yaptığımız ve ne yapmayı seçtiğimizdir.

Unutulmamalıdır ki sağlığımızı ve kilomuzu asıl değiştirebilecek tek şey

hayat tarzımız ve yaptığımız seçimlerdir.



Doğru bir yolda olup olmadığımızı anlamak adına gerçekten ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı değerlendirmek için kendimize şu soruları sorabiliriz:



- Beslenme seçimlerim nasıl?

- Fiziksel olarak aktif miyim?

- Düzenli ve kararlı bir beslenme rutinine sahip miyim?

Özüne inmek gerekirse kendimize yapabileceğimizin en iyisini yapıp yapmadığımızı sormamız gerekiyor.



Zehra Bora şu ifadelerle devam etti:

"Unutmayın ki "en iyi" demek "kusursuz" demek değildir. Kilomuz ne olursa olsun, yapmamız gereken şey zevk alacağımız en sağlıklı hayatı yaşamaktır, dayanabileceğimiz sağlıklı hayatı değil. Tartının ise bu farkı aynı dengede ölçüp bize sunmadığı asla göz ardı edilmemelidir.