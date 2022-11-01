Bel Kayması Belirtileri Nelerdir, Neden Olur? Sebebi Nedir, Nasıl Geçer?

BEL KAYMASI BELİRTİLERİ

Bel kayması bazen hiç belirti göstermez, görülen belirtiler ise çok hafif veya çok şiddetli seyredebilir. Aşağıdaki belirtilerin biri veya birkaçı görülebilir:

-Bel ağrısı

-Bel, sırt veya kalça kaslarında kasılma, gerginlik

-Uyluk veya kaba ette ağrı, hissizlik, karıncalanma veya zonklama

-Hareket güçlüğü

-Kayan omurun civarında aşırı hassasiyet oluşması

-Bacaklarda kuvvet kaybı

Belde kayma aynı zamanda belde şekil bozukluğuna neden olabilir. Bu durum omurga çökmesine zemin hazırlayabilir, şiddetli vakalarda ise omurga eğriliği veya aşırı kamburluk gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

BEL KAYMASI NEDEN OLUR?

1) Doğuştan Gelen Sorunlar

Çocuklarda görülen bel kaymasının en sık karşılaşılan nedeni doğuştan gelen anatomik sorunlar veya doğum esnasında yaşanan problemlerdir.

2) Kemik Hastalıkları

Yetişkinlerde karşılaşılan bel kaymasının nedeni sık sık eklem iltihabı, kireçlenme gibi kemik ve kıkırdak doku hastalıkları olmaktadır.

3) Darbe Almak

Bele alınan bir darbe veya omurgayı zorlayan hareketler bel kaymasına neden olabilir. Bu nedenlere aşağıdakileri örnek verebiliriz:

Jimnastik, futbol veya vücut geliştirme gibi zorlayıcı sporlar

Kalça üzerine kontrolsüz düşüşler

Ağır kaldırmak gibi gereksinimleri olan beden gücüne dayalı bir işte çalışmak

Bu etkenlerden dolayı atletlerde, futbol maçı yan hakemlerinde ve akrobatlarda sık sık bel kayması görülmektedir.

4) Diğer Nedenler

Aşağıdaki etkenler de uzun vadede bel kaymasına neden olabilir:

Koşu, hafif darbe alma vb. nedenlerle omurlar üzerinde sürekli stres kırığı oluşması

Omur civarında ortaya çıkan kemik tümörleri

Yaşlılık nedeniyle kas ve bağ dokuların zayıflaması

BEL KAYMASI TEDAVİSİ

Çok şiddetli ağrıya veya omurga eğriliğine neden olmadığı sürece çoğu bel kayması fizik tedavi gibi uygulamalarla cerrahi müdahale olmaksızın iyileştirilebilmektedir.

1) Egzersiz

Bel kaymasının şiddetine bağlı olmakla birlikte çoğu hastanın durumu egzersiz sayesinde iyiye gider.

2) Korse

Doktorunuz omurga hareketinin kısıtlanması gerektiğini düşünürse bir bel korsesi takmanızı önerebilir.

3) Cerrahi Müdahale

Aşağıdaki durumlarda cerrahi müdahale gerekli hale gelebilir:

Egzersizlere ve diğer tedavilere rağmen şiddetli ağrı devam ederse

Omur aşırı derecede kaymışsa

Bacak kaslarında kuvvetsizlik varsa