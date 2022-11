Vücut Ağrısı Nedir, Neden Olur? Vücut Ağrısı Neyin Belirtisi Ve Sebebi Nedir, Nasıl Geçer?

Genel vücut ağrıları ve nedenleri:

Hemen hemen her insan hayatının bir kısmında vücudunun bir veya birkaç bölgesinde sebebi tam olarak bilinemeyen ağrılar çekmektedir. Genellikle bu ağrılar ilerleyen yaşlarda ortaya çıkmakla beraber genç yaştaki kişilerde de görülebilmektedir. Ancak burada bahsedeceğimiz ağrılar sıradan herhangi bir kaza ya da bilinen bir hastalıktan kaynaklanan ağrılar değil kendiliğinden ortaya çıkan ve sebebini çok net anlayamadığımız ağrılar olacak..

Bu ağrılar yorgunluk ile karıştırılmamalıdır. Genellikle vücutta yer yer ağrılar ve bunun neticesi olarak halsizlik ve yorgunluk hissi vardır. ağrılar uzun sürelidir. Bu ağrıların yeri ve şekli tam olarak tarif edilmekte güçlük çekilebilir. Kişi vücudunun her yerinde ağrı hissedebilir. Bunun en sık görülen nedenleri arasında fibromiyalji ve benzeri sendromlardan ön plana çıkmaktadır. Eğer doktor sizi muayene edip bir takım tahliller neticesinde vücudunuzda ciddi bir hastalık bulamamışsa ve sizde kendinizi buna rağmen hasta gibi her yeri ağrıyan bir insan olarak görüyorsanız fibromiyaljiden şüphelenebilirsiniz. Peki fibromiyalji(Kas romatizması) tam olarak nedir? Aslında tıbben de nedeni tam olarak bilinemeyen bu hastalık genellikle ruhsal yada bedensel olarak zayıf olduğumuz bir zamanda ortaya çıkan ve aylarca hatta yıllarca sürebilen ve bedenimizin birçok yerinde ağrı hissetmemize neden olan kronik bir sendromdur. Hastanın şikayeti bütün vücudun her yerinin ağrıması ve geçmemesi şeklindedir.

Bu konuda tıbbi olarak yapılan araştırmalar birbirinden farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Uzmanların bir kısmı bunu enfeksiyonel bir hastalığın vücutta bıraktığı tahribatın neticesi olarak görürken diğer bir kısmı bunun nörolojik nedenlerden kaynaklandığını iddia edebilmektedir. Vücuttaki bu ağrıların tıbben nedeni tam olarak bilinemediğinden çok kesin bir tedavi yöntemi de henüz yoktur. Ancak bu tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olarak görülüp hastaların karamsarlığa düşmemesi gerekir. Motivasyon ve moral iyileşme için çok önemlidir. Eğer hastalığınız doğru teşhis edilemezse doktor doktor gezmek zorunda kalabilirsiniz. Zira doktorlar kişide bir hastalık bulamayabilir ve kişinin herhangi ciddi bir hastalığı olmadığını kendisine söyleyebilir. Bu ise kişinin tıbba olan özgüvenini sarsabilir. Çünkü her yeriniz ağrıyor ve kendinizi kötü hissediyorsunuz ancak doktor bu ağrılara neden olacak bir hastalığınız olmadığını söyleyip size multivitamin ve ağrı kesici verip istirahat için evinize gönderiyor olabilir. Zaten bu hastalığın diğer birçok hastalıktan farklı olan taraflarından birisi de budur. Ağrı ve halsizlik dışında pek fazla bir belirtisi olmamsı.