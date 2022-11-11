1 Yemek Kaşığı Tereyağı Kaç Gram? 50, 100, 125, 150 Gram Tereyağı Kaç Yemek Kaşığı Eder?

1 yemek kaşığı tereyağı kaç gram sorusu yemek tariflerini inceleyenlerin kafasında oluşan soru işaretlerinden biridir. Artık tarifler göz kararından çok belirli ölçülere göre yapılıyor, doğru ölçülerin kullanılması da tarifin lezzetini oldukça arttırıyor. Bazı tariflerde ise tereyağı gram olarak yazılıyor. Hepimizin evinde hassas tartı olmadığı için birçoğumuz tereyağının miktarını hesaplamakta zorluk çekiyoruz. Bu sebeple hangi kaşığın kaç gram tereyağı olduğunu bilmek bazen kurtarıcı olabiliyor.

1 YEMEK KAŞIĞI TEREYAĞI KAÇ GRAM EDİYOR?

1 yemek kaşığı tereyağı kaç gram eder sorusuna bir yemek kaşığının 14 – 15 gram tereyağı ettiğini bilerek cevap verebiliriz. 1 yemek kaşığı tereyağının yaklaşık kaç gram ettiğini öğrendikten sonra diğer hesaplamaları yapmak oldukça kolay olacaktır. Ancak hesaplama yaparken her seferinde çarpma – bölme işlemleri yapmakla uğraşmak zorunda kalmayasınız diye sizler için 50 gram, 100 gram, 125 gram, 150 gram ve 200 gramlık tereyağı miktarlarının kaç yemek kaşığı ettiğini bir tablo biçiminde topladık.

İşte gramlarına göre kaşık üzerinden tereyağı miktarları:

50 gram tereyağı kaç kaşık eder = 50 gram tereyağı 3,5 yemek kaşığı etmektedir.

100 gram tereyağı kaç kaşık eder = 100 gram tereyağı 7 yemek kaşığı etmektedir.

125 gram tereyağı kaç kaşık eder = 125 gram tereyağı 8,5 yemek kaşığı etmektedir.

150 gram tereyağı kaç kaşık eder = 150 gram tereyağı 10 yemek kaşığı etmektedir.

200 gram tereyağı kaç kaşık eder = 200 gram tereyağı 14 yemek kaşığı etmektedir.

İşte bu listeyi kullanarak yemek yaparken, hamur işlerinde ve hazırlanacak diğer bütün yiyeceklerde gereken tereyağı gramajını kolaylıkla ayarlayabilirsiniz. Bu sayede hem zamandan tasarruf eder hem de yemeklerinizin daha sağlıklı ve lezzetli olmasına yardımcı olabilirsiniz. Daha büyük miktarlardaki tereyağlarını kullanmak için de yine bu listeden yararlanarak diğer hesaplamaları da yapabilirsiniz.