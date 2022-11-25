Ayşegül Demirsoy: Beslenme ve sporu eziyete dönüştürmeyin

Ayşegül Demirsoy, fit bir vücuda kavuşmak isteyenler için işin sırrını açıkladı: "Yaşam şeklinizi değiştirin!" Beslenme ve spor alışkanlığı edinmenin sanıldığı kadar zor bir süreç olmadığını dile getiren Demirsoy, süreci kişilerin kendisinin zorlaştırdığını söyledi: "Bir şeyi zor ya da kolay kılan sizsiniz. Öncelikle beslenme ve spora dair algınızı değiştirmelisiniz. Örneğin birçok kişi zayıflamak için aç kalması gerektiğini düşünüyor. Hayır, aç kalarak kilo verirseniz, normal beslenmeye döndüğünüzde verdiğiniz kiloları fazlasıyla geri alırsınız. Aç kalmadan sağlıklı beslenmelisiniz. Sağlıklı beslenmek de zararlı gıdaların tüketimini azaltmaktan geçer."



KAÇAMAKLAR KİLO ALDIRMAZ AMA...



Zayıflamak için katı diyetler uygulamanın doğru olmadığını söyleyen Ayşegül Demirsoy, "Çaya şeker atmamak, ekmek, makarna ve pirinç tüketimini azaltmak, geç saatlerde meyve tüketmemek ve bol su içmek; sağlıklı beslenme adına atabileceğiniz ilk adımlar. Arada tabii ki kaçamak yapabilirsiniz. Zaman zaman yapacağınız kaçamaklar size kilo aldırmaz. Ama o kaçamakları sürekli hale getirirseniz tabii ki sağlığınızı kaybedersiniz" dedi.



SEVDİĞİNİZ EGZERSİZİ YAPIN

Ayşegül Demirsoy, sıkı kurallara dayandırılan egzersiz programlarının da fayda sağlamayacağını belirtti: "Danışanlarıma 'egzersiz yap' dediğimde her gün 2-3 saat spor yapmaları gerektiği şeklinde bir algıya kapılıyorlar. Oysa haftanın 3-4 saatini kendine ayır ve sevdiğin egzersizi yap demek istiyorum. Sizi spordan soğutacak kadar ağır olan ve hiçbir keyif almadığınız egzersizi zaten sürdüremezsiniz. Ama düzenli yapmadığınız egzersizin de faydasını göremezsiniz. Sevdiğiniz bir egzersizi düzenli olarak yapın."



ALTIN ANAHTAR: KEYİF ALMAK!



Ayşegül Demirsoy, altın anahtarın "sağlıklı beslenme ve spor yapma süreçlerini keyifli hale getirmek" olduğunu da sözlerine ekledi: "Beslenme ve spor; bu iki konu sağlıklı bir yaşam adına çok önemli. Eğer ikisini de hayatınızda tutmak istiyorsanız, onları bir dengeye oturtmalısınız. Katı kurallar, hem süreci eziyete dönüştürür hem de kendinizi başarısız ve mutsuz hissetmenize yol açar. Yaşam şeklinizi keyifli bir şekilde değiştirmeye çalışın. Bedeninizde ve hayatınızda yaratacağınız küçük bir değişim bile size daha mutlu bir dünyanın kapılarını aralayacak, göreceksiniz."

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