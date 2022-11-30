8 2 Tansiyon Normal Mi? 8’e 2 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

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8 2 Tansiyon Normal Mi?

Sağlıklı bir kişinin normalde büyük tansiyonunun 120 mm Hg, küçük tansiyonunun ise 80 mm Hg olması gerekir. Fakat bu değere yakın olan tansiyon değerleri de normal kabul edilebilir. Kişinin içinde bulunduğu fiziksel ve ruhsal durum tansiyonun düşük ya da yüksek seyretmesine neden olabilir. Bu nedenle söz konusu aralığın haricindeki tüm tansiyon seviyelerini sorun olarak görmemek gerekir.

Yukarıdaki açıklamadan yola çıkarak 8'e 2 tansiyonun son derece düşük bir kan basıncı olduğunu söyleyebiliriz. Tansiyon ölçümü sonunda bu değeri gören kişinin vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekir.

Küçük Tansiyon 2 Olursa Ne Yapılır?

Küçük tansiyonun normal seyrinin 80 mm Hg seviyelerinde olması gerekir. Küçük tansiyonun 20 mm Hg gibi düşük bir seviyeye gelmesi, tansiyonun son derece düşük olduğunun bir göstergesidir. Bu durumda kişide baş dönmesi ya da mide bulanması gibi olumsuzluklar görülebilir. Tansiyonun olması gerekenden çok düşük seyrettiği bu durumda derhal hastaneye gidilmesi tavsiye edilir.