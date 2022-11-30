9 9 Tansiyon Normal Mi? 9’a 9 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi?

Nüfusun %31'inde görülen hipertansiyon yüksek değerler anlamına gelse de 9 9 tansiyon normal mi diye sorulur. Tansiyonu olanlar, 9 9 tansiyon düşük mü ya da yüksek mi diye araştırır. Etkiler, her kişi için aynı değildir ve 9'a 9 tansiyon normal mi diyenler bulunur. Semptomların neler olduğunu öğrenmek için 9 9 tansiyon belirtileri neler olduğu öğrenilmelidir. Sorunu ortadan kaldırmak isteyenler, 9'a 9 tansiyona ne iyi gelir diye sorar. Peki küçük tansiyon 9 olunca ne olur? Tehlikeli midir?

9 9 Tansiyon Normal Midir?

Türkiye'de hemen her yaştan yetişkin insan, hipertansiyon semptomlarına sahiptir. Bu yüksek tansiyon anlamına gelir ve nüfusun %31'ini oluşturur. Her ne kadar gençlerde de görülen bir rahatsızlık olsa da çoğunlukla 65 yaşın üzerindeki insanlar bundan daha çok muzdarip olanlardır. Bu yaştaki insanların % 20'sinde sık olarak ortaya çıkar ve çeşitli nedenleri vardır. Hipertansiyonun neden olduğunu anlamak için bir uzmana danışmak gerekir. Gebe olan kadınların yanı sıra felçli ve yatalak olan hastalar da tansiyona daha yatkın olabilir.

Hipertansiyon, yüksek kan basıncı anlamına gelir. Fakat, farklı durumlara bağlı olarak bazen düşüş yaşanır. Tansiyonun ani bir şekilde düşmesi ise birkaç saniye baş dönmesi, halsizlik ve bazen bayılma halinde olabilir. Bu gibi belirtiler, çoğunlukla bir sandalyeden veya yataktan hızlı bir şekilde kalktıktan sonra ortaya çıkar. Tıpkı kalp atış hızı veya vücut ısısı gibi, vücudun düzgün çalışmasını sağlamak için kan basıncını ideal bir seviyede tutmak gerekir. Yoksa geri dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkar.

Tansiyon hastası olan kişiler, 9'a 9 değerlerinin düşük kan basıncı anlamına geldiğini bilir. Bu, bazı kişilerde son derece tehlikeli bir durumdur. Çünkü, felç gibi hayati risk taşıyan hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden, büyük tansiyon 12, küçük tansiyon ise 8 olmalıdır. İdeal değerlere bakıldığında, 9'a 9 ise genel olarak düşük kabul edilir.

Tansiyon 9'a 9 Olursa Ne Olur?

9'a 9 tansiyon değerleri biraz düşük olsa da aşırı derecede düşük değildir. Bundan dolayı, belirtileri herkes için aynı olmayabilir. Fakat, tansiyon düştüğü zaman meydana gelen semptomlar aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşir.

Çift ve bulanık görme

Mide bulantısı

Yorgunluk ve sersemlik

Baygınlık

Odaklanmada problem yaşama

Konsantre olamama

9'a 9 Tansiyona Ne İyi Gelir?

Düşük kan basıncından muzdarip olanların yapması gereken ilk şey, yeme ve içme alışkanlığını değiştirmektir. Bunun için sırasıyla aşağıdakilerin uygulanması, aşırı düşüş yaşanmasının önüne geçmeye yardımcı olur.

Tansiyon değerlerini normale döndürmek için bol sıvı alın

Tuz miktarı yüksek besinler tüketin

Karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durun

Öğünlerde az yiyin

Oturduğunuz veya uzandığınız yerden aniden kalkmayın

Kahve ve çay gibi kafein içeren içeceklerden uzak durun

Kullandığınız bir ilacın yan etkisi neden olmuşsa, doktorunuzdan ilacı değiştirmesini talep edin