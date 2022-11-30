9 9 Tansiyon Normal Mi? 9’a 9 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi?

Nüfusun %31'inde görülen hipertansiyon yüksek değerler anlamına gelse de 9 9 tansiyon normal mi diye sorulur. Tansiyonu olanlar, 9 9 tansiyon düşük mü ya da yüksek mi diye araştırır. Etkiler, her kişi için aynı değildir ve 9'a 9 tansiyon normal mi diyenler bulunur. Semptomların neler olduğunu öğrenmek için 9 9 tansiyon belirtileri neler olduğu öğrenilmelidir. Sorunu ortadan kaldırmak isteyenler, 9'a 9 tansiyona ne iyi gelir diye sorar. Peki küçük tansiyon 9 olunca ne olur? Tehlikeli midir?
Türkiye'de hemen her yaştan yetişkin insan, hipertansiyon semptomlarına sahiptir. Bu yüksek tansiyon anlamına gelir ve nüfusun %31'ini oluşturur. Her ne kadar gençlerde de görülen bir rahatsızlık olsa da çoğunlukla 65 yaşın üzerindeki insanlar bundan daha çok muzdarip olanlardır. Bu yaştaki insanların % 20'sinde sık olarak ortaya çıkar ve çeşitli nedenleri vardır. Hipertansiyonun neden olduğunu anlamak için bir uzmana danışmak gerekir. Gebe olan kadınların yanı sıra felçli ve yatalak olan hastalar da tansiyona daha yatkın olabilir.
Hipertansiyon, yüksek kan basıncı anlamına gelir. Fakat, farklı durumlara bağlı olarak bazen düşüş yaşanır. Tansiyonun ani bir şekilde düşmesi ise birkaç saniye baş dönmesi, halsizlik ve bazen bayılma halinde olabilir. Bu gibi belirtiler, çoğunlukla bir sandalyeden veya yataktan hızlı bir şekilde kalktıktan sonra ortaya çıkar. Tıpkı kalp atış hızı veya vücut ısısı gibi, vücudun düzgün çalışmasını sağlamak için kan basıncını ideal bir seviyede tutmak gerekir. Yoksa geri dönüşü olmayan sonuçlar ortaya çıkar.
Tansiyon hastası olan kişiler, 9'a 9 değerlerinin düşük kan basıncı anlamına geldiğini bilir. Bu, bazı kişilerde son derece tehlikeli bir durumdur. Çünkü, felç gibi hayati risk taşıyan hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden, büyük tansiyon 12, küçük tansiyon ise 8 olmalıdır. İdeal değerlere bakıldığında, 9'a 9 ise genel olarak düşük kabul edilir.
9'a 9 tansiyon değerleri biraz düşük olsa da aşırı derecede düşük değildir. Bundan dolayı, belirtileri herkes için aynı olmayabilir. Fakat, tansiyon düştüğü zaman meydana gelen semptomlar aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşir.
Çift ve bulanık görme
Mide bulantısı
Yorgunluk ve sersemlik
Baygınlık
Odaklanmada problem yaşama
Konsantre olamama
Düşük kan basıncından muzdarip olanların yapması gereken ilk şey, yeme ve içme alışkanlığını değiştirmektir. Bunun için sırasıyla aşağıdakilerin uygulanması, aşırı düşüş yaşanmasının önüne geçmeye yardımcı olur.
Tansiyon değerlerini normale döndürmek için bol sıvı alın
Tuz miktarı yüksek besinler tüketin
Karbonhidratlı yiyeceklerden uzak durun
Öğünlerde az yiyin
Oturduğunuz veya uzandığınız yerden aniden kalkmayın
Kahve ve çay gibi kafein içeren içeceklerden uzak durun
Kullandığınız bir ilacın yan etkisi neden olmuşsa, doktorunuzdan ilacı değiştirmesini talep edin