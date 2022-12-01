12 12 Tansiyon Normal Mi? 12’ye 12 Tansiyon Değeri Yüksek Mi, Düşük Mü, İyi Mi?

12 12 tansiyon normal mi sorusunun cevabını arıyorsanız öncelikle DSÖ verilerini incelemeniz gerekir. Söz konusu kurum, tansiyon ile ilgili yaptığı bilimsel açıklamalarda 12'ye 12 tansiyon yüksek mi sorusunun cevabına da ışık tutmuştur. 12 12 tansiyon nasıl araştırmasında bu tansiyon seviyesinin vücuttaki tepkileri de incelenmelidir. Küçük tansiyon 12 olunca ne olur ya da tansiyon 12 12 ne demek sorularının cevabı yazımızın devamında.

12 12 Tansiyon Normal Mi?

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar ve Dünya Sağlık Örgütü verileri dikkate alındığında kişinin normal tansiyon seviyesinin 120-80 mmHG olduğu belirtilmiştir. Fakat bu normal tansiyon seviyesi kişiden kişiye değişir. Kimi insanlarda rahat hissedilen tansiyon seviyesi düşük iken kimilerinde de yüksektir. Söz konusu durum, genetik ve fiziksel etmenlerle ilgilidir.

Kişinin tansiyon seviyesinin normalden uzaklaşması durumunda baş dönmesi, halsizlik ve mide bulantısı gibi fiziksel etkiler görülebilir. Doğal yöntemler ya da ilaç tedavisi ile tansiyon seviyesinin normale döndürülmesi gerekir. Aksi durumda fiziksel ağrılar devam edecektir.

Küçük Tansiyon 12 Ne Olur?

12'ye 12 tansiyona sahip olan bir kişide büyük tansiyon normal iken küçük tansiyonun çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda kişinin başının ağrıması, midesinin bulanması ve sürekli halsiz olması söz konusu olabilir. Normal şartlarda 80 mm Hg olması gereken durgun kan basıncı 120 mm Hg'ya çıkmış demektir. Tansiyonun bu seviyeye ulaşması durumunda doktora başvurmanız gerekir. Hastanelerin acil polikliniklerinde serum takviyesi ile sorunun giderilmesinin yolu aranacaktır.

Kişinin sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesi için tansiyonunun normal aralıkta olması gerekir. Aksi durumda fiziksel ve ruhsal anlamda vücut tepki gösterebilir. 12'ye 12 tansiyonu da normal kabul etmek mümkün değildir.