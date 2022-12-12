CRP Nedir? Kanda CRP Değeri Yüksekliği Ve Düşüklüğü Ne Anlama Gelir, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

Hastalıkların teşhisi için yapılan en önemli testlerden biri kan testidir. Kan tahlilleri yapılarak çıkan değerler sonucunda teşhis konuluyor. Burada bakılan değerlerden biri de CRP değeri yani C-reaktif protein. Kan serumunuzdaki CRP konsantrasyonu ölçülerek enfeksiyon, tümör, kalp krizi gibi önemli hastalıkların teşhisini netleştirmek istenir. Ya da hastalıklara karşı uygulanan tedavinin işe yarayıp yaramadığı test edilir. CRP düşüklüğü ve CRP yüksekliği durumuna göre doktor yorum yapar. Kanda CRP değeri yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? İşte merak edilenler…

CRP NEDİR?

Karaciğerde üretilen proteinlerden birine CRP adı verilmektedir. Açılımı C-reaktif protein olarak bilinmektedir. Kan tahlillerinde CRP değerine bakılarak hastalık teşhisi ya da hastalığın tedavisinde hangi aşamada olunduğu ölçülebilir. CRP değeri sağlıklı kişilerde çok düşüktür. Hastalık riski taşıyanlarda ise yüksektir, 24 saat içerisinde 1000 kata kadar artabilmektedir.

CRP DÜŞÜKLÜĞÜ

CRP değerinin düşüklüğü hastalık riskinin o kadar az olması demektir. CRP' nin kan plazmasındaki normal değeri 1.0 mg/L'nin altındadır. CRP en çok kalp ve damar hastalıkları için ölçüm değeri olarak kullanılır. Bu yüzden CRP değeri düşükse kalp ve damar hastalığı riskiniz de o derece düşüktür. Daha önce bir hastalığınız varsa ve tedavi sürecindeyseniz CRP değerinin düşüklüğü o hastalığın iyileştiğine işarettir.

CRP YÜKSEKLİĞİ

CRP değeri yüksekliği doğrudan hissedilemez. Enfeksiyon durumunda CRP değeri yükselişi vücut ısısını tetikler. Bu ısı artışı ağrı, kızarıklık, halsizlik ve yorgunluk verebilir. CRP değerinin yüksekliği bu şekilde anlaşılır. Sağlıklı kişilerde CRP değeri düşük olduğu için CRP değerinin yükselmesi hastalık belirtisidir. Kalp krizi, tümöre işaret edebilir. Tabii sadece CRP değerine göre tanı konmaz. Tanının kesin konulabilmesi için çeşitli tetkikler de yapılması gerekir.

CRP NEDEN YÜKSELİR?

CRP aşağıda verilen hastalık veya vücutta meydana gelen travma durumlarında yükselebilir. CRP yüksek çıkması hastalıkların teşhisi için önemli bir veridir.

Kanser

Kalp krizi

İnme

Enflamatuvar bağırsak hastalığı (IBH)

Ailesel Akdeniz Ateşi

Kawasaki hastalığı

Enfeksiyonlar

Crohn hastalığı

Sistemik lupus eritematozus (SLE)

Akut Pankreatit

Travma

Yanık ve kırıklar

Organ ve doku hasarları

Cerrahi girişimler sonrası

Romatoid artrit (eklem romatizması)

Menenjit

CRP değerinin düşmesi için önce hastalığın teşhis edilmesi gerekir. Daha sonra tedavi planlaması yapılması gerekir. Direk CRP değerini düşürmek için herhangi bir ilaç yoktur. Fakat hastalığın tedavisi antibiyotik gerektiriyorsa antibiyotik tedaviye yanıt verirse CRP değeri düşüyor demektir. CRP antibiyotikle düşer mi? Sorusunun yanıtı da budur. Antibiyotikle düşmeyen CRP değeri için tedavi süreci için muhakkak uzman bir doktora görünmenizde fayda vardır.

KAN TAHLİLİNDE CRP DEĞERİ

Sağlık kuruluşların yapılan kan tahlillerinde CRP değerine bakıldığından bahsetmiştik. CRP normal değerleri sağlıklı bireylerin %90'ında 3.0 mg/L'nin altında olduğu belirlenmiştir. CRP kaç olmalı? İşte yanıtı:

<1 mg/l="" ise="" düşük="">

1-3mg/L ise orta risk

>3 mg/L ise kalp hastalıkları açısından yüksek riskli

Not: Bu değerler Amerikan Kalp Birliği (American Heart Association, AHA) tarafından belirlenmiştir.