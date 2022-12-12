Damardan bir gece

Hülya Avşar, Maslak'ta yer alan bir mekanda sahneye çıktı.Rezervasyonları saatler öncesinde dolan gecede dantel detaylı, derin bacak ve göbek dekolteli bir elbise giyen sanatçı, beğeni topladı. Avşar yeni çıkan şarkısı 'Anlatma'yı da ilk defa sahnede söyledi. Avşar, konserde Türk sanat müziği ve arabesk ağırlıklı şarkıların yanı sıra 'Aradın mı?', 'Sevdim', 'Bu Gece Uzun Olacak', 'Sen Aşk mısın?' gibi klasikleşen şarkılarını da seyirciyle söyledi. İki saat sahnede kalan Avşar kızı, seyircilerine müzikal tadında bir gece yaşattı.