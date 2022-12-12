Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri EGFR Değeri Nedir? Kan Testinde EGFR Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Demek, Kaç Olmalı, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 10:15 Son Güncelleme: 12.12.2022 10:15

EGFR Değeri Nedir? Kan Testinde EGFR Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Demek, Kaç Olmalı, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

EGFR, genellikle kan tahlilleri yaptırdığımızda karşımıza çıkan değerlerden bir tanesidir. EGFR hakkında vatandaşlar genelde Kanda EGFR değerlerini merak etmektedirler. Çünkü bu değerin düşüklüğü ve yüksekliği ciddi sorunları teşkil edebilir. EGFR nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Kanda EGFR düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? İşte tüm detaylar…

EGFR Değeri Nedir? Kan Testinde EGFR Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Demek, Kaç Olmalı, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

EGFR değeri kan tahlilleri yapılarak ölçülen bir değer olarak bilinmektedir. Bu testin yapılmasında ve değerin belirlenmesinde en temel neden ise böbrek rahatsızlıklarına dayanmaktadır. Kısaca açıklamak gerekirsek EGFR değerleri kişilerde böbrek rahatsızlıklarının ortaya çıkması sonucunda yapılan bir testtir. EGRF testi nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

EGRF NEDİR?

EGFR, kan tahlillerinde sıklıkla karşılaşılan bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır.

EGFR, böbrek rahatsızlıkları olan kişilere yapılan bir testtir. Bu testte değerin yüksekliği ve düşüklüğü kişide ciddi vaziyetlere neden olabilmektedir.

EGFR TESTİ NEDİR?

EGFR testi, böbreklerin çalışma performansını ve böbreklerde bir hastalık var ise bunun hangi boyutta olduğunu gösteren bir test olmaktadır. Böbrek durumundaki değişikliği ölçen en önemli testlerden biri olduğu için böbrek hastaları için bu test kullanılır. Serum kreatinin testine dayanılarak hesaplanan EGRF, kol damarından kan alınarak ölçülür. Cinsiyet, yaş, ırk, boy ve kilo kriterleri burada önemli olabilmektedir.

EGFR DEĞERLERİ

  • Normal GFR ile normal veya minimal böbrek hasarı: 90+ .
  • GFR'de hafif bir azalma: 60-89
  • GFR'de orta derecede azalma: 30-59
  • GFR'de çok fazla azalma: 15-29
  • Böbrek yetmezliği: 15

EGFR YÜKSEKLİĞİ

EGFR normal değerleri durumlara ve yaşa göre değişiklik gösterebilmektedir. Sağlıklı yetişkin bireylerde bu değerin 90 mLdk ve üstünde, yaşlı ve çocuklarda bu değer 60-89 mL/dk olarak bilinmektedir. Genellikle böbrek rahatsızlığı olan hastalarda erken bulgularında bu değerin 60-89 mL arasında olduğu belirtile bilinmektedir.

EGFR DÜŞÜKLÜĞÜ

EGFR testi olan kişilerde eğer ki test sonucu düşüklük var ise bunun en önemli nedenleri arasında genellikle böbreğin çok ciddi şekilde hasar görmesi bulunmaktadır. Böbrekleriniz doğrudan bir hasar gördüğü takdirde EGFR değeri de düşük çıkar. EGFR değerinizin düşük çıkmasındaki belirti şu şekildedir; vücut sürekli su tutmaya başlamaktadır.

Bilirubin Nedir? Bilirubin Yüksekliği Ne Demek, Nasıl Düşürülür, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

ARKADAŞINA GÖNDER
EGFR Değeri Nedir? Kan Testinde EGFR Yüksekliği ve Düşüklüğü Ne Demek, Kaç Olmalı, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA