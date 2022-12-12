Hct Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda Hct Yüksekliği Ve Düşüklüğü Neden Olur, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

HCT değeri, MCV ve eritrosit sayısı ile hesaplanan, kandaki kırmızı kan hücrelerinin oranını ölçen bir değerdir. HCT genellikle anemi şüphesinde istenilen bir kan değeridir. Kan testi sonucunda HCT yüksekliği ve düşüklüğü neden olur? Bu soruların cevaplarını sizler için derletip bir araya getirdik.

HCT Nedir?

HCT diğer ismiyle hematokrit, kırmızı kan hücrelerinin dolaşım sistemindeki kan miktarına göre hacminin oranını ifade eden bir değerdir. Cihazlar yardımı ile matematiksel ölçümlerle eritrosit sayısı ve MCV değeri ile çarpılarak hesaplanır.

Yaşa ve cinsiyete göre değişkenlik gösterebilir ama yüzde 35-45 arasında HCT değeri normal kabul edilir. Çocuklarda özellikle 15 yaş altı ise her yaş aralığı için ayrı normal HCT oranı belirlenmiştir.

HCT Düşüklüğü Nedir?

Yapılan kan testi sonucu normal aralığın altındaki HCT değeri çıkması durumudur. Tek başına HCT düşüklüğünün altında yatan sebep genellikle anemi yani kansızlık olabilir.

Anemiye sebep olan birçok etken vardır bunlardan en sık görülenler kan kaybı, demir ve B12 eksikliği, cerrahi operasyon, travma ve kemik iliği sorunlarıdır.

HCT Yüksekliği Nedir?

HCT değerinin yüksek çıkması, dolaşım sistemindeki kanda anormal derecede artmış alyuvar sayısı olması durumudur. Doping kullanımı, aşırı sigara tüketimi, sıvı kaybı yani dehidrasyon gibi etkenler yüksek HCT değerine sebep olabilir.

Ender durumlarda ise kemik iliği ve akciğer hastalıkları, bazı ur çeşitleri HCT yüksekliğinin altında yatan sebeplerden olabilir.

HCT Düşüklüğü Hangi Hastalıklarda Görülür?

Kan dolaşımında yeterli miktarda kırmızı kan hücresi bulunmaması durumuna anemi yani kansızlık denilmektedir. Anemiye sebep olan bazı etkenler vardır, bunları şöyle sıralayabiliriz;

Beslenme yetersizliği

B12 ve demir eksikliği

Kemik iliği problemleri

Kemoterapi

Orak hücreli anemi

Kan kaybı ve travmalar

Cerrahi operasyon

HCT Yüksekliği Hangi Hastalıklarda Görülür?

Kan dolaşımdaki kırmızı kan hücre sayısının anormal derecede artması durumuna nadiren sebep olan bir takım rahatsızlıkları şöyle sıralayabiliriz;