Hemoglobin Yüksekliği Neden Olur? Kanda Hemoglobin (HGB) Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

Dolaşım sistemimizin amacı kalbin pompaladığı kanı vücudun her yerine ulaştırmak, kanın içindeki oksijeni ve besinleri vücudumuzun her yerindeki dokulara taşımaktadır. Kan hücrelerinin hepsinin ayrı bir görevi vardır. Kansızlık temelli tüm hastalıkların tanı ve tedavisinde kandaki hemoglobin sayısı dikkate alınır. Vücuda oksijen taşımakla görevli olan Hemoglobinin yükselmesi de düşmesi de belli problemlerin meydana gelmesine neden olabilir.

HEMOGLOBİN NEDİR?

Kan testlerinde HGB olarak yer alan hemoglobin, kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir proteindir. Demir açısından oldukça zengin olan hemoglobin, solunum sisteminde akciğerler vasıtasıyla vücuda alınan oksijenin taşınmasını sağlar. Oksijen, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobine tutunur ve hemoglobin sayesinde vücut içinde dolaşır.

HEMOGLOBİN NEREDE BULUNUR?

Kemik iliğinde üretildiği bilinen hemoglobin vücuda oksijen taşımakla görevli olan alyuvarlarda yani kırmızı kan hücrelerinde bulunur.

HEMOGLOBİN PROTEİN YAPILI MIDIR?

Vücudun her yerine oksijen taşıyan ve dokularda biriken karbondioksiti de akciğere ger getirip vücuttan atılmasına yardımcı olan hemoglobin proteindir ve içinde yüksek oranda demir de bulunur.

HEMOGLOBİN YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?

Yükselmesi ya da düşmesi durumunda belli başlı sağlık problemlerine sebep olan Hemoglobin değerleri kan testlerinde "HGB" adıyla "gr/dL" simgesiyle gösterilir. Hemoglobin normal değerleri yaş gruplarına, cinsiyete, hormonal farklılıklara ya da genetik durumlara göre herkeste farklılık gösterir. Uzmanlar kabataslak bir değer aralığı belirlemiştir.

Yenidoğan için bebeklerde hemoglobin değer aralığı 13, 5 – 24 gr/dL olarak kabul görürken 0-3 yaş kategorisindeki bebekler için 11 – 13 gr/dL olarak kabul görmektedir. Hemoglobin değerleri yetişkin erkekler için 13, 5 – 17, 5 gr/dL seviyesinde normal kabul edilirken yetişkin kadınlar için bu değer 12, 5 – 15, 5 gr/dL olarak belirlenmiştir.

Bu aralıkların üzerinde ya da altında bir sonuçla karşılaşıldığında hemoglobin yükselmesi ya da hemoglobin düşmesinden bahsedilebilir.

Hemoglobin yüksekliği fazla kan üretimine ve kan akışının çok fazla olmasına işaret eder. Hemoglobin yüksekliği Polisitemi, akciğer hastalıkları, böbrek tümörleri gibi çeşitli hastalıkların işareti olabilir.

HEMOGLOBİN YÜKSEKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaşıntı

Halsizlik hissi

Baş ağrısı ve dönmesi

Eklem ağrıları ve eklem şişkinlikleri

Aşırı terleme

Bir anda çok fazla kilo kaybı

Gözlerde sararma

HEMOGLOBİN YÜKSEKLİĞİ BİTKİSEL TEDAVİSİ VAR MI?

Hemoglobin yüksekliğinde demir seviyesi yüksek olacağı için demir emilimi besinlerden uzak durulması gerekir. Demir zengini ıspanak, kırmızı et, yumurta gibi yiyecekler yenmemeli bunun yerine süt ürünleri, yoğurt, peynir gibi gıdalar tercih edilmelidir. Çay ve kahve gibi içeceklerinde hemoglobin düşürmede işe yaradığı söylenir ancak yine de bir hekime danışılmalı ve hemoglobin yüksekliğine neden olan hastalığa uygun bir beslenme programı belirlenmelidir.

HEMOGLOBİN NEDEN DÜŞER?

Hemoglobin düşüklüğü kadar hemoglobin düşüklüğünün seviyesi de önemlidir. Hemoglobinin normal değerlerden düşük olması anemi türlerinin habercisi olarak karşımıza çıkar. Demir eksikliği anemisi, B12 vitaminine bağlı anemi, kronik hastalıklara bağlı anemi, Aplastik anemi, Hematolojik anemiler hemoglobin düşüklüğünde ilk akla gelen hastalıklardandır.

HEMOGLOBİN DÜŞÜKLÜĞÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kilo kaybı, zayıflık

Düzensiz kalp atışı

Sürekli üşüme, ellerin ayakların hep soğuk olması

Cildin soluk cansız görünmesi

Göğüs ağrısı, nefes darlığı

İştahsızlık

Saçlarda dökülme

Yorgunluk

Halsizlik

Baş ağrısı

HEMOGLOBİN DÜŞÜKLÜĞÜ NASIL GİDERİLİR?

Hemoglobin düşüklüğünün giderilmesi için önce sebebinin saptanması gerekir. Eğer anemi sebebiyle hemoglobin düşüklüğü varsa aneminin türüne göre kişiye özel bir tedavi yöntemi belirlenir.