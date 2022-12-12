Kalp kası köprüsü masaya yatırıldı

Kalp kası köprüsü hastalığı (myocardial bridge) kalp krizi, kalpte ritim bozuklukları ve ciddi vakalarda sporcularda ani ölümleri tetikleyebilen önemli bir hastalık. Doğuştan görülen bu hastalığa gözlemsel olarak KKTC'de oldukça sık rastlanıyor. Bu gözlemden yola çıkılarak YDÜ Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda yürütülen çalışmada dünyada ilk kez bu hastalığın genetik alt yapısının olabileceği gösterildi. Ayrıca kalp kası köprüsü hastalığında kalp ultrasonunda da bu durumun birtakım değişikliklere yol açabileceği aynı çalışmada ileri ultrasonografik incelemelerde kanıtlandı. Bu çalışmanın, Kıbrıs genelinde diğer hastalıklara yönelik planlanacak diğer çalışmalara da ışık tutması bekleniyor.

Kongrede konuşan Prof. Dr. Hamza Duygu, göğüs ağrısıyla hastaneye gelen genç hastaların anjiyolarında damar sertliği olmamasının her zaman hiçbir sorun olmadığı anlamına gelmediğini söyledi. Bazı kişilerde göğüs ağrılarının damarın kalp kasının içinde sıkışıp kalmasına bağlı olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Duygu, bu durumun damar sertliğinin oluşumunu ve ilerlemesini hızlandırabildiğini belirterek önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.