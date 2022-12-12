Trombosit (PLT) Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda PLT Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

PLT yani trombositler kemik iliğinde üretilen bir çeşit kan hücresidir. Kandaki pıhtılaşma olayını gerçekleştirme görevini yerine getirirler. Aynı zamanda trombositler sahip olduğumuz en küçük kan hücreleridir, mikroskopta küçük pulcuklar şeklinde görülür. Kandaki PLT sayısı herhangi bir etken dolayısı ile düşüklük veya yükseklik gösterebilir.

PLT Nedir?

PLT yani trombositler damarların aldığı hasar sonucu kanda pıhtılaşmayı başlatarak kanamayı engelleyen, tıpkı akyuvar ve alyuvarlar gibi kemik iliğinde üretilen küçük kan hücreleridir. Bu kan hücreleri renksiz hücrelerdir.

Trombositler kanamayı pıhtılaştırma yaparak durdurması özelliğinden dolayı vücudun, dokuların ve organların bütünlüğü ve sağlığı açısından önem taşıyan hücrelerdir. Bu trombosit hücreleri kemik iliğinde mevcut olan megakaryosit hücreleri tarafından üretilir. Kandaki PLT oranı bazı etkenlerden dolayı düşebilir ya da yükselebilir.

PLT Düşüklüğü Ne Demek?

Hemogram testi sonucunda kandaki trombosit değeri 150.000 hücre/ml' den daha düşük çıkması durumuna PLT düşüklüğü denir. PLT düşüklüğünün altında yatan sağlık problemleri söz konusu olabilir. Kanda yeterli miktarda PLT hücrelerinin olmaması durumuna trombositopeni ismi verilir.

Trombosit üretiminin azalması, kanın normalden daha seyrek olması trombosit hücrelerinin zayıflaması gibi durumlarda trombositopemi durumu meydana gelebilir. Bunun sebebi bazı hastalıklar olabileceği gibi kullanılan bir takım ilaçlar, görülen bazı tedaviler ve beslenme şekli olabilir.

PLT Düşüklüğü Hangi Hastalıklarda Görülür?

PLT hücreleri doğrudan kemik iliği ve kanı ilgilendiren hücreler olduğu için trombosit düşüklüğü birçok hastalık veya başka durumlar karşısında görülebilir. Bu hastalıklar ve etkenlerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz;

Aplastik Anemi

Hematolojik kanserler

B12 ve folik asit düşüklüğü

Uzun süreli ve aşırı alkol tüketimi

Kan zehirlenmesi

Kan nakli

Kronik hastalıklar

Kemik iliği hastalıkları

Kemoterapi ve radyoterapi

Viral enfeksiyonlar

Gebelik

Otoimmün ve romatolojik hastalıklar

PLT Yüksekliği Neden Olur?

Hemogram sonucunda kandaki PLT sayısının 450.000 hücre/ml' den daha fazla olması durumu PLT yüksekliğidir. Trombosit yüksekliği kanda pıhtılaşma oranının artması demektir. Hormonal sıkıntılar ve kan hücrelerini üreten mekanizmalarda oluşan sorunlar fazla trombosit üretimine neden olabilir.

Yine PLT düşüklüğünde olduğu gibi bazı hastalıklar veya kullanılan ilaçlar gibi etkenler söz konusu olduğu zaman trombosit yüksekliği olabilir. Bu hastalıkları ve diğer etkenleri şöyle sıralayabiliriz;