Eritrosit (RBC) Nedir, Normal Değeri Kaç Olmalı? Kan Tahlili Sonucunda RBC Yüksekliği Ve Düşüklüğü Neden Olur, Normal Değerleri ve Referans Aralığı Nedir?

RBC diğer ismiyle eritrosit kırmızı kan hücrelerinde bulunan bir protein türüdür. RBC düşüklüğü ve yüksekliği birçok kişide oluşabilecek durumdur. Bazen geçici olarak gözüken bu yükseklik ve düşüklükler bazen de bir takım rahatsızlıkların habercisi olabilir.
RBC yani eritrosit kemik iliğinde üretilen, kırmızı kan hücrelerinde bulunan demir yüklü bir protein türüdür. Eritrositler kırmızı renklidir ve bu özelliği sayesinde kana kırmızı rengini verir.
Aynı zamanda RBC kan elamanlarının ve kanın yapısını şekillendirmekle görevlidir. Eritrositler vücuda akciğer yoluyla giren oksijeni alıp düğer dokulara ulaştırmak ve o dokulardaki zararlı karbondioksitleri alıp vücuttan atılmasını sağlamakla görevlidir.
Yapılan kan tahlili sonucu yüksek RBC değeri, vücuttaki oksijen- karbondioksit döngüsünün yeterli miktarda gerçekleşmemesi ve buna bağlı olarak kemik iliği tarafından fazla miktarda eritrosit üretiyor olduğunu işaret eder.
RBC yüksekliğine neden olan bir takım rahatsızlıklar ve diğer etkenleri şöyle sıralayabiliriz;
Tam kan sayımı testi sonucu RBC değerinin hastanın yaş aralığında olması gereken değerden düşük çıkması durumudur. Düşük RBC değeri genellikle anemik rahatsızlıklarını işaret ediyor olabilir. Eritrosit düşüklüğüne sebep olan bazı rahatsızlıklar ve eksiklikleri şöyle sıralayabiliriz;
RBC değeri düşük veya yüksek çıktığı zaman bazı durumlarda var olan sorunları haber veriyor olabilir. RBC değerinin yaş aralığı ve cinsiyetlere göre farklı normal seviyeleri vardır.
Bu seviyelerin dikkate değer şekilde düşük veya yüksek çıkması doktor tarafından incelemeye alınır. RBC değerinin normal aralık seviyeleri yaş ve cinsiyete göre şöyledir;
RBC yüksekliği mevcut kişilerde bazı belirtiler olabilir. Bu belirtiler başka bir sebepten de kaynaklanıyor olabilir bu yüzden en sağlıklısı uzman doktorlara başvurulması ve doktorların tavsiyelerine uyum sağlamak olacaktır. RBC yüksekliği yaşayan kişilerdeki bazı ortak belirtileri şöyle sıralayabiliriz;