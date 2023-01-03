Ebru İnanır: Cilt problemlerinin çoğu beslenmeden kaynaklanıyor

İş hayatına 15-16 yaşlarındayken adım atan, Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Almanya ve İtalya'da aldığı eğitimlerle kariyer yolculuğuna devam eden güzellik uzmanı Ebru İnanır, Ankara'daki merkezinde yerli ve yabancı müşterilerine hizmet veriyor. Bağlıca'da kendi adını taşıyan güzellik merkezinde çalışmalarını sürdüren güzellik uzmanı, 250 bine yakın kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerine önemli bilgiler sunuyor. Hesabında merak edilen sorulara da yanıt veren güzellik uzmanı, sağlıklı beslenmenin cilt sağlığı için olmazsa olmaz olduğunu söylüyor.



CİLT KURULUĞU ÇOĞUNLUKLA VİTAMİN EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR

Herkesin kendine ait bir cilt bakımı rutini olması gerektiğini belirten Ebru İnanır, kalıcı sonuçların anahtarının düzenli olarak bakım yaptırmanın yanında dengeli beslenmek olduğuna dikkat çekiyor: "Cildiniz kuruysa bu durum çinko, selenyum, E ve D vitaminleri eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Alnınızdaki küçük döküntüler aşırı şeker tüketiminin belirtisidir çoğunlukla. Biz merkezimizde uygulamalarımız sonrası müşterilerimize uzmanlarımızla beslenme önerilerinde de bulunuyoruz. Çünkü sağlıklı cildin ve güzel görünmenin önemli bir ayağının da doğru ve düzenli beslenme olduğunu biliyoruz."



SU İÇMEK KIRIŞIKLIKLARA KARŞI KALKAN GÖREVİ GÖRÜYOR

Ebru İnanır, özellikle su içmenin güzelliği ayakta tutan, gençliği uzatan ve sağlık açısından birçok konuda bizi destekleyen bir eylem olduğunu vurguluyor: "Su içmek vücudumuzu ve cildinizi toksinlerden kurtarıyor. Yeteri kadar su içmek kırışıklıklara karşı da adeta kalkan oluşturuyor. Danışanlarıma ve çevremdeki herkese her fırsatta bunu anlatıyorum. Su içmenin dışında suyu yüzümüze doğru şekilde uygulamak da çok faydalı. Özellikle sıcak su buharı ve ılık su ile yüz yıkamak gözeneklerin açılmasını sağlıyor. Sağlık ve güzellik için suyu hayatımızın bir parçası yapmalıyız."

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