Çörek Otu Yağı Faydaları - Çörek Otu Yağının Faydaları Nelerdir, Hangi Hastalıklara ve Neye İyi Gelir?

Çörek otu yağı faydaları doğal ve sağlıklı beslenmeye önem veren kişilerin dikkat ettiği konulardandır. Özellikle son yıllarda en popüler doğal yağlar arasında önemli bir yer bulduğu söylenebilir. Zayıflamadan iltihap tedavisine kadar birçok alanda kullanılan çörek otu yağı birçok faydası ile öne çıkar. Ancak çörek otu kullanımı ve miktarı dikkat edilmesi gerekenlerdendir. Çörek otu yağının faydaları nelerdir, neye iyi gelir sorularını sizler için araştırdık ve yazımızın devamında detayları ile paylaştık.

Çörek Otu Yağının Faydaları Nelerdir?

Çörek otu Asya'ya özgü bir bitki türünden elde edilir. Minik ve siyah tohum şeklinde bir görünümü olan çörek otu birçok farklı yemek, pasta ve kurabiye üzerinde kullanılabilir. Bunun yanında çörek otundan elde edilen yağ da geniş bir kullanım alanına sahiptir. Öne çıkan faydaları hakkında şunları söylemek mümkün olabilir:

İltihaplı hastalıkların tedavisinde destekleyicidir.

Saç dökülmelerinin azalmasına yardımcı olur.

Saçları çıkartmaya yardımcı olur.

Antienflamatuar ve antioksidan özellikleri ile oldukça faydalıdır.

Kan akışını hızlandırmasının yanında kalp sağlığına iyi gelir.

Cinsel gücü artırır.

Çatlakların azalmasına yardımcı olur.

Ağrı ve kaşıntısı fazla olan sedef hastalığının etkilerini azaltan bir yapısı vardır.

Cildin nem dengesini korumasına yardımcı olur.

Bunların yanında bronşları temizleyerek öksürüğe iyi gelen bir yapısı vardır. Kilo verme sürecine önemli katkıları bulunur. Eklem ağrılarını azaltır ve romatizma için destekleyici bir yapısı vardır.

Çörek otu yağını birçok farklı şekilde kullanmanız mümkündür. Bu yağı çeşitli soslarda, ana yemeklerde, çorbalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun yanında oral yoldan 2 damladan fazla olmayacak şekilde tüketmek mümkündür. Eczanelerden kapsül şekilde satılan formlarını da satın alarak kullanabilirsiniz. Ancak kapsül şeklinde olan formlarının doktor onayından sonra kullanılması gerekir. Saç dökülmelerinin önüne geçmek için şampuanlarınızın içerisine karıştırabilirsiniz.

Çörek otu yağının kullanım miktarı önemlidir. Bu yağın çok fazla kullanılması hem karaciğer hem de böbrek hasarına yol açabilir. Aynı zamanda bazı ilaçlarla etkileşime girebilme durumu vardır. İlaç kullanan kişilerin doktora danışması gerekir. Mide bulantısı, kusma ve şişkinlik gibi yan etkileri olabilir. Kanın pıhtılaşmasını da yavaşlatma durumu söz konusu olabilir.

Çörek otu yağının önemli faydaları bulunur. Saç ve cilt sağlığından birtakım rahatsızlıkların tedavisine kadar her anlamda destekleyici özellikleri bulunur. Kabızlığa iyi gelmesinin yanında hemoroidin iyileşmesinde yardımcı etkileri bulunur. Ancak hamilelik ve bebek emzirme dönemlerinde doktora danışmadan kullanılmaması gerekir.