Kişilerin severek tükettiği dut meyvesi farklı şekillerde kullanılabilir. Mevsiminde yaş olarak yenilen dut, pekmez yapılarak yenilebildiği gibi kurutularak da tüketilebilir. İnsan sağlığına faydası saymakla bitmeyen dut kurusu hakkında merak edilen tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

DUT KURUSU FAYDALARI

İçeriğindeki yüksek C vitamini oranı ile şifa deposu olan ve antioksidan özelliği bulunan dut kurusunun faydaları aşağıdaki gibidir:

Dut kurusu doğal antibiyotik olarak tüketilebilir.

C vitamini açısından oldukça zengindir, antioksidan kaynağıdır.

Düzenli tüketildiğinde kalp hastalıklarına karşı koruma sağladığı bilinmektedir.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Karaciğer ve böbrek hastalıklarına sahip olan kişilerin tüketmesi önerilir.

Diş eti rahatsızlıklarında iyileşme sağlar.

Kemiklerin gelişmesinde yardımcı olur.

Kansızlık sorunu yaşayan kişilerin kullanması gerekmektedir.

Kanı temizleyici özelliğe sahiptir.

Kanda pıhtılaşma olmasının önüne geçer.

Egzama gibi cilt sorunlarının tedavisinde kullanılır.

Kış aylarında bağışıklığın güçlenmesini sağlayarak grip ve soğuk algınlığa karşı vucüdun direncini arttırır.

Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.

Göz sağlığına iyi gelir.

Saç dökülmesinin önlenmesinde kullanılır.

Vücudun enerji ihtiyacını karşılar.

BEYAZ DUT KURUSU KÜRÜ NE İŞE YARAR?

Beyaz dut kurusu kürünün farklı hastalıklara pek çok faydası bulunmaktadır. Beyaz dut kurusu nasıl yapılır? sorusunun cevabı da kullanım alanına göre değişir. İşte beyaz dut kurusu kürü tarifleri:

Eğer kandaki iltihaba karşı beyaz dut kurusu kürü kullanılacak ise 25 günlük bir kür uygulanmalıdır. Bu kürü yarım litre kaynayan suyun içine bir avuç kuru beyaz dut atarak hazırlayabilirsiniz. 6 dakika boyunca kaynattığınız kuru beyaz dutları ocaktan aldıktan sonra süzünüz. Yarısını sabah aç karnına diğer yarısını da akşam aç karnına içiniz.

Egzama tedavisi için beyaz dut kurusu kürü kullanacaksanız, yarım litre su içerisine 2 avuç eyaz dut kurusu attıktan sonra 6 dakika boyunca kısık ateşte kaynatın. Ocaktan aldıktan sonra biraz soğumaya bırakın. Elleriniz yanmayacak bir ısıya gelen beyaz dut kurusu kürünün içine ellerinizi koyun ve 10 dakika bekletin. Ellerinizi suyun içinden çıkardıktan sonra da en az bir saat yıkamayın. Bu kuru haftada en az 3 kez uygulayarak egzama tedavilerinde gözle görülebilir bir sonuca ulaşabilirsiniz.

Beyaz dut kutusu kürünü egzama tedavileri için hazırladıysanız suyu dökmeyebilirsiniz. Daha sonra yine el ısınıza uygun olacak sıcaklığa gelene kadar ısıtarak tekrar kullanabilirsiniz. Besin olarak kullanacağınız beyaz dut kurusu küründe ise her seferinde kürü yeniden yapmalısınız. Kür günlük olarak hazırlanıp içilmelidir.

Saç dökülmesi için beyaz dut kurusu kürü hazırlayacaksanız, yarım litre su içerisine bir avuç beyaz dut kurusunu koyup 6 dakika hafifçe kaynatın. Ardından soğumaya bırakın. Soğuyan beyaz dut kurusunu bir şişeye koyarak saçlarınıza sıkın. Yarım saat bekledikten sonra saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bu işlemi haftada iki kez uygulayarak saç dökülmelerinde azalma olmasını sağlayabilirsiniz.