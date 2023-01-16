Yaz aylarının vazgeçilmez mucizevi meyvesi dutun faydaları şaşırtıyor. Vücuttaki toksinlerden arındıran ve sindirim sistemini güçlendiren dut zararlı maddelerden koruyor. Cilde iyi gelen vitamin ve mineraller açısında zengin olan dutun faydaları saymakla bitmiyor. Manavlarda ve pazarlarda taze bulunan bu meyve kokusuyla cezbediyor. Peki dutun faydaları nelerdir?

DUTUN FAYDALARI NELERDİR?

Tam bir vitamin ve mineral deposu olan dut faydalarıyla dikkat çekiyor. On binlerce vatandaş dutun yararlarını araştırırken besin değerlerini de öğrenmek istiyor. Haberimizin devamında dutun faydalarına ve besin değerlerine yer verdik.

Metabolizmayı hızlandırır

Hem beyaz hem kırmızı rengiyle dikkat çeken dut metabolizmayı hızlandırarak sindirime yardımcı oluyor. İçerdiği sindirime yardımcı lifler sayesinde dut besinlerin bağırsaktan geçişini hızlandırarak bağırsak hareketlerini düzenliyor.

Görme duyusunu geliştirir

Dut görme duyusunu geliştiriyor. Gözler için faydalı olan bu meyve, göz yapısını korurken daha iyi görmeye de yardımcı oluyor.

Anemi tedavisine iyi gelir

Sebze ve meyveler anemi tedavisine iyi gelir. Özellikle doğada bulunan meyvelerin mucizevi etkisi demir eksikliği tedavisinde önerilir. Toplumda kansızlık olarak bilinen demir eksikliği anemisi, kandaki kırmızı kan hücrelerinin yapısında oksijenin taşınması ve bu hücrelerin kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin miktarının azalmasıdır. İşte bu yüzden kırmızı ve beyaz dut anemi tedavisine iyi gelir.

Kalp dostudur

Kalp dostu meyve ve sebzelerin tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Dut kalp dostudur ve hastalıklara iyi geliyor. Kalbinizin sağlıklı olmasını istiyorsanız, kalp dostu yiyecekler ile sağlıklı beslenmeniz gerekir.

Bağışıklık sistemini korur

Dut bağışıklık sistemini korur. Kış aylarında hastalıklardan korunmak için bol bol sebze ve meyve tüketilmelidir. Bu bağışıklık destekleyici vitamin ve minerallerden düzenli olarak yararlanmakta fayda vardır.

Kemik gelişimini destekler

Yaş ilerledikçe kemik gelişiminde durağanlık söz konudur. Yeşil sebzeler ve meyveler kemik gelişimini destekler. Özellikle kırmızı ve beyaz dut kemik gelişiminde oldukça faydalıdır.

Vitaminler açısından zengindir

Vücudumuz için vitamin ve mineraller açısında zengin meyveler tüketilmelidir. Dutun içerisinde yer alan demir, riboflavin, C vitamini, K vitamini, potasyum, fosfor ve kalsiyum içerir. Ayrıca önemli miktarda diyet lifi, filokütin vücuda iyi gelerek hastalıklar karşı korur.

Kansızlığı önler

Kişide demir eksikliği bulunduğunda; halsizlik, yorgunluk, huzursuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi başlar. Vücuda iyi gelen besinler arasında yer alan dut kansızlığı önler. Günde 1 avuç dut kansızlığa iyi gelir.

Enfeksiyonlarla savaşır

Hem kalorisi düşük hem de hastalıklara karşı birebir olan dutun faydaları saymakla bitmez. Dut enfeksiyonla savaşır ve hastalıklara karşı korur. Bilimsel çalışmalar berrie grubu meyvelerin (çilek, ahududu, kara dut, kızılcık, yabanmersini vb) tüketiminin kansere, yaşlanmaya, bakteriyel enfeksiyonlara karşı potansiyel sağlık etkileri olduğunu göstermiştir.

Yaşlanma karşıtıdır

Dut yaşlanma karşıtıdır. İçerisinde bulundurduğu A vitamini sayesinde hücreler yenilenir, cilt sağlığını korur.

DUTUN BESİN DEĞERLERİ

Porsiyon Miktarı: 100 g

Kalori (kcal) 43

Toplam yağ 0,4 g

Doymuş Yağ 0 g

Çoklu Doymamış Yağ 0,2 g

Tekli Doymamış Yağ 0 g

Kolesterol 0 mg

Sodyum 10 mg

Potasyum 194 mg

Karbonhidrat 10 g

Diyet Lifi 1,7 g

Şeker 8 g

Protein 1,4 g

A Vitamini 25 IU C Vitamini 36,4 mg

Kalsiyum 39 mg Demir 1,9 mg