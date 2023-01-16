E vitamini, yağda çözünen ve antioksidan özelliğe sahip temel bir besindir. Bu antioksidan özelliği sayesinde, vücutta bulunan serbest radikallerin etkileriyle mücadele etmektedir. E vitaminin yaklaşık 8 tane tipi bulunmaktadır. Bu bağlamda E vitamini özellikle cilt bakımında kullanılan bir besindir.

E VİTAMİNİ CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

E vitamini, vücutta düzenleyici etkisi bulunan bir vitamin çeşididir. E vitamini çoğunlukla cilt bakımında kullanılan bir vitamindir.

Çoğunlukla ıspanak, kabak, karalahana, fıstık ezmesi, badem ve kırmızıbiber gibi besinlerde oldukça sık bulunmaktadır. Buna göre E vitaminin faydalarını şu şekilde gösterebiliriz:

Ciltteki UV hasarını azaltmada etkilidir.

Cildin iyileşmesini sağlar. E vitamini ciltte oluşabilen yanık, yara izlerinin azalmasına neden olur.

Cildin koruyucu bariyerini güçlendirmeye destek olur. Böylece cilt bariyerinde oluşan, cildin kurumasından, sıkılığını kaybetmesinden kaynaklanan küçük çatlakların kapanmasını sağlar.

Çevre etkisine maruz kalmış cilde bakım yapar; kirlilik ve güneş hasarı kaynaklı tahrişten sonra yatışmasına destek olur.

Ciltteki ince çizgi, kırışıklık görünümü ve sıkılık kaybını azaltmada etkilidir.

Cilt tonunun aydınlanmasına neden olur.

E vitamininin antioksidan özelliği; onu foto yaşlanmaya karşı güçlü bir silah hâline getirmektedir. Zararlı güneş ışınlarının cilt üzerindeki olumsuz etkilerini engelleyen bu vitamin nemi cilde hapseder ve cildi yumuşatır. Cildi çevresel faktörlerden koruyarak dayanıklılığını artırır.

E vitamini düzenli olarak kullanılırsa güneş, akne ve yaşlılık lekeleri başta olmak üzere ciltte meydana gelen lekelere iyi gelir. Zaman içinde bu lekelerin görünümünü iyileştirerek pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza neden olur.

Hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırdığından erken yaşlanmaya karşı etkilidir.

E VİTAMİNİ CİLDE NASIL UYGULANIR?

E vitaminin faydalarından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise E vitaminin kullanımından bahsedeceğiz. Öncelikle E vitamini çoğunlukla cilde uygulanmaktadır. Bu bağlamda e vitamini yağı adı verilen madde sayesinde uygulayabilirsiniz.

Bunun haricinde E vitaminiyle ilgili serumları temin ederek de cildinize uygulayabilirsiniz. E vitamini yağının nasıl kullanılacağından bahsedecek olursak, gece yatmadan önce E vitamini yağını cildinize sürebilirsiniz.

Ayrıca sabah uyandığınızda gözeneklerin tıkanmaması için sabah cildinizi E vitamini yağından iyi arındırdığınızdan emin olmalısınız. Genel olarak istenilen bölgeye 10-15 dakika boyunca masaj yaparak yedirmeniz gerekmektedir.

Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra ise cildinizi durulamanız gerekmektedir. Özel olarak E vitamini yağını saça uygulayabilirsiniz. Burada ise E vitaminiyle birlikte Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı kullanabilirsiniz.

Öncelikle saç köklerine masaj yaparak karışımı sürün. Bu işlemin ardından yaklaşık yarım saat bekleyin ve bol su ile durulamayı unutmayın.

E VİTAMİNİ YAĞI YÜZDE TÜYLENME YAPAR MI?

E vitamini yağı oldukça sık kullanılan bir karışımdır. Bazen aşırı kullanımlar sonucunda tüylenme gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Araştırmalar sonucunda, E vitamini yağı uzun vadeli ve sık bir şekilde kullanıldığında yüzde tüylenme etkisi gösterebilmektedir.

Buna karşılık yüzde sivilceye neden olmamaktadır. Tam tersi nemi cilt içerisine hapsederek koruyucu etkide yağ bariyeri oluşturmaktadır.

E VİTAMİNİ AMPULÜ YÜZE SÜRÜLÜR MÜ?

Günümüzde cilt bakımı için oldukça fazla madde temin edilmektedir. Bu bağlamda E vitamini içeren ampuller ve bazı karışımlar karşımıza çıkmaktadır. E vitamini ampulü, cildin onarılmasını ve canlanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle E vitamini ampulünün cilde uygulanmasında bir sorun bulunmamaktadır.

Bunun aksine E vitamini ampulü ve bazı kremler kullanılarak yüze uygulandığında; cildin gençleşmesini, onarılmasını ve canlanmasını sağlamaktadır. Ayrıca E vitamini ampulü cilt yanıklarına uygulandığında büyük oranda tedavi edici etkisi bulunmaktadır.