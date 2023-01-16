Yüksek lifli yapısıyla dikkat çeken haşlanmış mısır koçan biçiminde ya da taneli olarak tüketilebilir. Genellikle süt mısır olarak haşlanan bu tahıl aynı zamanda suyuyla da fayda sağlayabiliyor. Başta görme işlevleri için destekleyici olan mısır bağışıklık sistemini korumasıyla da biliniyor. Peki, haşlanmış mısırın bilinmeyen faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir?

Haşlanmış Mısır Nelere İyi Gelir?

Güney Kore'de oldukça sevilen ve popüler olan haşlanmış mısır ülkemizde atıştırmalık olarak tercih edilen tahıllardan biridir. Koçanıyla birlikte haşlanarak sade tüketilen ya da taneli olarak baharatla birlikte tüketilen haşlanmış mısır başta sindirim sistemi olmak üzere pek çok alanda fayda sağlıyor. Hafif yapısı ve lifli dokusuyla her yaştan insanın severek tükettiği haşlanmış mısırın faydaları şunlardır:

Bağışıklık sisteminin güçlendirir.

Antioksidan açısından oldukça zengindir.

Lif bakımından zengin olduğu içi form tutmak isteyen kişiler tüketebilir.

Yüksek kolesterolü dengelemede etkilidir.

Toksinlerin kolayca vücuttan atılmasını sağlar.

Retina sağlığına olumlu etkileri bulunan haşlanmış mısır görme fonksiyonlarını iyileştirir.

Yaşlanmaya ortaya çıkan osteoartrit ve romatizma rahatsızlıklarının etkilerini hafifletir.

Sistit, kolik ve gut rahatsızlarında olumlu etkileri vardır.

Kemik gelişiminde fazlasıyla etkilidir.

Sindirim sisteminin hızlı çalışmasını etkiler.

Bağırsak parazitlerinden kısa sürede kurtulmanızı sağlar.

Mide asidinin dengelenmesini sağladığı için ülser, reflü gibi rahatsızlarının önüne geçer.

Beyin sağlığını olumlu etkiler. Alzheimer gibi ciddi beyinsel rahatsızlıkların etkisini yavaşlatır.

Tümör oluşturan hücrelerin kendini yenilemesini sağlar.

Karaciğer ve meme kanserinin önlenmesinde etkilidir.

Hafızanın güçlenmesinde etkili rol oynar.

Kabızlığı önler.

Kansızlığın önüne geçer.

Spor yapan kişilerin düzenli olarak tüketmesi gereken güçlü bir karbonhidrat besinidir.

Haşlanmış Mısır Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Doğal içerikli gıdalarla sağlık dengesini korumaya çalışan çoğu kişi mısırın faydalarını öğrendiğinde daha çok seviniyor. Bugüne kadar haşlanmış mısır sağlıklı mı değil mi diye düşünmeden tükettiğimiz bu atıştırmalık, zengin bir beta karoten içerir.

Beta karoten ise A vitaminin üretimini artıran bir bileşimdir. B1, B5 ve B12 vitaminlerini de içeren mısır aynı zamanda C vitamini, demir ve folik asit bakımında da zengindir. Tam bir şifa kaynağı olan lif deposu haşlanmış mısır şu hastalıklara iyi gelir.

Hemoroit,

Anemi,

Kalp rahatsızlıkları,

Damar rahatsızlıkları,

Sindirim sisteminde meydana gelebilecek her türlü rahatsızlık,

Bağırsak enfeksiyonları,

Romatizma,

Kanser çeşitlerinde,

Mide bünyesinde meydana gelen hastalıklar,

Karaciğer işleviyle ortaya çıkan sorunlar.

Haşlanmış Mısırın Cilde Faydaları Nelerdir?

Mısır başlı başına sağlıklı bir gıda olarak her yaştan kişinin tüketebileceği atıştırmalıklardan biridir. Patlamış ya da haşlanmış olarak tüketebileceğiniz mısırın suyu da yine kendisi kadar etkilidir. Cilt sağlığı açısında da özellikle kadınlar tarafından sevilen mısırın cilde faydaları şunlardır: