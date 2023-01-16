Kiraz sapı çayı; kiraz meyvesinin saplarını demleyerek yapılan bir çay türüdür. Pek çok faydası bulunan kiraz sapı çayının doğru bir şekilde tüketilmesi ve yapılması faydalarını etkileyebilir. Doğru bir şekilde yapılıp tüketilen kiraz sapı çayının en önemli faydaları iyi bir ödem attırıcı ve idrar söktürücü olmasıdır. Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Kiraz Sapı Çayının Faydaları Nelerdir?

Kiraz sapı çayı içerisinde bulunan melatonin ve serotonin gibi biyoritmi düzenleyen antioksidanlar sayesinde sakinleştirici etkiye sahiptir. Bu nedenle iyi bir uyku çekmeyi sağlar.

Kiraz sapı içerisinde bulunan biyoflavanoidler ve potasyum tuzları nedeni ile diüretik etkiye sahiptir. Bu nedenle kiraz sapı çayı iyi bir idrar söktürücü ve ödem atıcı olarak karşımıza çıkar.

İçeriğinde bulunan güçlü idrar söktürücü ve iltihap önleyici etkisi ile böbrekleri ve idrar yollarını temizler.

Kiraz sapı çayı kasların doğru bir şekilde kasılıp gevşemesine ve kasların rahatlamasına yardımcı olur. Bu neden ile regl sancılarına iyi gelmektedir. Regl iken kiraz sapı çayı tüketmekte bir sakınca yoktur.

Kiraz sapı çayı böbreklere ve böbrek kanallarına iyi gelir. Ayrıca böbrek taşı ve böbrek kumu oluşumunu engellediği de bilinir.

Erkeklerde prostat şikayetlerine iyi gelir.

Kiraz sapı çayının yüksek kolesterolü düşürücü ve kolesterolü düzenleyici etkisi bulunur.

Vücutta bulunan atıkların doğru bir şekilde atılmasını sağlar bu nedenle selülit ve yağ oluşumunu engeller.

Kiraz sapı çayının kanı temizlediği ve anemiyi önlediği bilinir.

Romatizma ağrılarına ve artrite iyi gelir.

Kiraz Sapı Çayı Nasıl Yapılır?

Kurutulmuş olarak bulunan yaklaşık 40 adet kiraz sapı, 2 bardak suyun içerisinde konur ve kısık ateşte kaynatılır. Daha sonra kaynayan çay bardağa konur ve 10 dakika demlenmesini beklenir. Kiraz sapı çayını demlendikten sonra aç veya tok karna tüketilebilir. Ancak aç bir şekilde tüketilmesi tavsiye edilendir.

Kiraz Sapı Çayı Zayıflatır Mı?

Kiraz sapı çayının en büyük etkilerinden bir tanesi güçlü bir ödem attırıcı olmasıdır. Bu nedenle yeni kilo vermeye başlayan kişilerin tercih ettiği çaylardan bir tanesi kiraz sapı çayıdır. Kiraz sapı çayı ödem attırıcı etkisi ile zayıflamaya yardımcı olduğu bilinen bir çaydır.

Kiraz Sapı Çayı Ne Zaman İçilmeli?

İdrar söktürmesi ve ödem attırması özellikleri ile bilinen kiraz sapı çayı günde en fazla 1 bardak olarak tüketilmelidir. Kiraz sapı çayı aç veya tok karna içilebilir ancak aç karna tüketilmesi tavsiye edilir. Özellikle kiraz sapı çayının akşam yemeklerinden önce 1 bardak olarak tüketilmesi önerilir. Ancak kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin, düzenli ilaç alanların, hassas bir bünyeye sahip olan kişilerin, hamilelerin ve emziren annelerin kiraz sapı çayı tüketmesi sakıncalıdır. Sağlıklı bireylerin de kiraz sapı çayı tüketmeden önce bir doktora danışmaları gerekmektedir.

Kiraz Sapı Çayı İshal Yapar Mı?

Kiraz sapı çayının vücuda olan faydaları arasında bağırsak florasını düzenlemesi de yer alır. Sindirimi kolaylaştıran kiraz sapı çayı hem ishale hem de kabıza iyi gelir. Bu nedenle kiraz sapı çayının ishal yaptığı yanlış bir bilgidir. Kiraz sapı çayı ishale iyi gelmektedir.