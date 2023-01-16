Kış çayı içerisinde genellikle; ıhlamur, adaçayı, zencefil, tarçın, nane, kuşburnu, zerdeçal ve karanfil gibi bitkiler ve portakal, limon, ayva ve elma gibi meyveler kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu bağlamda kış çayının içerisinde kullanılan bitkiler, çoğunlukla kurutularak kullanılmaktadır. Kış çayının çok tercih edilmesinin bir sebebi de ticari anlamda ucuz olmasından kaynaklanmaktadır.

KIŞ ÇAYI NE İŞE YARAR?

Kış çayının pek çok faydası bulunmaktadır. Bunun nedeni içerisinde pek çok bitki ve meyvenin karışımını bulundurmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle vücuttaki toksin maddeleri uzaklaştırmada ve tansiyonu düzenlemede önemli etkileri bulunmaktadır. Kış çayının isminden de anlaşılacağı gibi soğuk havalarda bağışıklığı güçlendirmek için tüketilen önemli bir çaydır.

KIŞ ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Gaz söktürücü özelliğe sahip olan kış çayı hazımsızlık, şişkinlik gibi mide bağırsak problemlerini gidermek için tüketilebilir.

Kan basıncını arttırarak tansiyonu düzenler.

Toksin maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran kış çayı, ayrıca vücutta biriken fazla suyu da dışarı atarak ödem gibi bazı rahatsızlıkları ortadan kaldırır.

Doğal bir ağrı kesicidir ve boğaz, baş ve göğüs ağrısına iyi gelmektedir.

Kışın ve soğuğun olumsuz etkilerinden korunmak ve hem kışın hem de özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan rahatsızlıkların belirtilerini hafifletmek için tüketilen faydalı bir çaydır.

Antioksidan içeriği ile vücut hücrelerine oksijen gidişini arttırır ve yorgunluğu önleyerek canlılık ve zindelik sağlamaktadır.

Balgam söktürücü özelliğe sahip olan kış çayı akciğerlerdeki balgamı sökerek öksürüğü önler. Aynı zamanda burun akıntısı gibi olumsuzlukları da önlemektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini artırır ve hastalıklara yakalanma riskini en aza indirmeye çalışır.

İltihap kurutucu etkisinden dolayı soğuk algınlığı sonucu oluşan bademcik iltihabına iyi gelmektedir.

Sakinleştirici etkiye sahiptir, stresi engelleyerek depresyonun tedavisinde önemli rol oynar.

Ses tellerini güçlendirici etkiye sahip olan kış çayı soğuk algınlığı sonucu oluşan ses çatallaşmalarını düzeltme özelliği de bulunmaktadır.

KIŞ ÇAYI MALZEMELERİ

Kış çayı içerisinde oldukça faydalı bitkiler bulundurmaktadır. Kan basıncından depresyona kadar vücuttaki pek çok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Bu nedenle soğuk havalarda oldukça sık tüketilen bir çaydır.

Bu bağlamda kış çayı içindekiler; ıhlamur, kuşburnu, nane, adaçayı, papatya, tarçın, zencefil, zerdeçal gibi bitkiler ve portakal, limon, ayva, elma gibi meyvelerdir. Bu malzemeler kullanılarak hazırlanan kış çayının çeşitleri değişse de çoğunlukla aynı faydaları sağlamaktadır.

KIŞ ÇAYINI HAMİLELER İÇEBİLİR Mİ?

Hamilelik süreci bilindiği gibi çok sancılı ve önemli bir süreçtir. Bu bağlamda annenin yediğine ve içtiğine çok dikkat etmesi gereklidir. Uzmanlar son yapılan araştırmalarda özellikle bitki çaylarının kullanımı için uyarılar yapmaktadır.

Özellikle kış aylarında içilen adaçayı, sinameki, fesleğen, karahindiba gibi birçok çayı tüketmeden önce doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Hamilelik döneminde bu çayları aşırı tükettiğinizde; kanama riski ve rahim kaslarının kasılmaları artacaktır.

Bunun yanında düşük yapma veya erken doğum riskini de arttırmaktadır. Sonuç olarak hamilelik döneminde bitki çayını dikkatli ve düzenli tüketmek gerekir.

KIŞ ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kış çayının faydalarından ve öneminden bahsettik. Şimdiyse kış çayının nasıl demlendiğinden bahsedeceğiz. Öncelikle evde kış çayı hazırlayacaksanız bitkilerin oranına dikkat etmelisiniz. Bunun yanında kış çayı kaynatılarak içilmesi pek önerilmeyen çaylardandır.

Hazır kış çayı ise çoğu bitki çayında olduğu gibi sıcak suyun içine malzemeler atılır ve demlenmeye bırakılır. Bu demlenme süresi genelde 5-6 dakika sürmektedir. Demlendikten sonra içine bal atarak tatlandırabilirsiniz.