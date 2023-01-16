Siyah Üzüm Çekirdeğinin Faydaları Nelerdir? Siyah Üzüm Çekirdeği Nasıl Kullanılır, Hangi Hastalıklara ve Neye İyi Gelir, Ne İşe Yarar?

Oldukça güçlü bir antioksidan içeriğine sahip olan siyah üzüm çekirdeği ilk olarak bağışıklık sistemini güçlendirir. Ülkemizde çok yetiştirilen ve kolayca temin edilebilen siyah üzüm çekirdeği uzun süreler muhafaza edilebildiği için de dilediğiniz her dönemde tüketilebilir. Faydalarıyla merak uyandıran siyah üzüm çekirdeği hakkında akla gelebilecek her bilgiyi sizler için bir araya topladık.

Siyah Üzüm Çekirdeğinde Hangi Vitaminler Var?

Üzüm her ne kadar sevilen bir meyve olsa da çekirdekleri nedeniyle siyah üzüm tüketimi oldukça azdır. Çoğu kişinin yerken çıkarma ihtiyacı hissettiği bu siyah üzüm çekirdekleri içeri nedeniyle insan vücuduna çok faydalıdır. Yüksek antioksidan özelliğiyle dikkat çeken siyah üzüm çekirdeği hangi vitaminleri içerir diye baktığımızda ilk sırayı E vitamini alır. Aminoasit, esansiyel yağ asitleri, linolenik asit ve flavoniod bakımında zengindir.

Üzerinde araştırmalar yapılan ve doktorlarında mercek altına aldığı siyah üzüm çekirdeği aynı zamanda serbest radikalleri azaltmada etkili olduğu bilinen proantisiyanidi ve tokoferol içerir. Aşırı kullanılmadan tüketilebilecek olan siyah üzüm çekirdeklerini düzenli alarak vücudunuza ek takviye yükleyebilirsiniz.

Siyah Üzüm Çekirdeği Faydaları Nelerdir, Ne İşe Yarar?

Akdeniz ve Ege Bölgeleri'nde bol miktarda yetiştirilen siyah üzüm çekirdeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Şu ana kadar herhangi bir zararı olmadığı gözlenen bu üzüm çeşidini diğer çoğu gıdada olduğu gibi dengeli tüketerek bu faydalardan yararlanmanız mümkün. Piyasa da farklı halleriyle satılabilen siyah üzüm çekirdeği hangi rahatsızlıklara iyi gelir, bilinen faydaları nelerdir sizlere küçük bir listeleme yaptık.

Kan dolaşımına olumlu etkileri bulunan siyah üzüm çekirdeği sizi kalp ve damar rahatsızlıklarından korur.

İçeriğinde bol miktarda antioksidan yer aldığı için vücuda dışarıdan girmeye çalışan oksidanlara karşı korur.

Pıhtılaşmanın önüne geçen siyah üzüm çekirdeği aynı zamanda da zayıf olan damarların güçlenmesini destekler.

Sindirim ve boşaltım sistemine etkileri araştırıldığında böbrek ve bağırsakların çalışmasına olumlu etkileri gözlemlenmiştir.

Kolajen miktarının artmasını sağladığı için yaşlanma etkilerini yavaşlatır. Cilt ve saç bakımı açısından da bu özelliği nedeniyle çok önemlidir.

Beyin işlevlerinin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar.

Hazımsızlık ve kabızlık gibi istenmeyen sorunların önüne geçer.

Vücuttaki şeker dengesini sağlayabildiği için özellikle şeker hastalarının kullanabileceği meyvelerdendir.

Göz sağlığına destek olarak gözün daha iyi görmesini sağlar.

Sigara dumanı gibi istenmeyen ve zararlı dumanların vücuda etkilerini azaltır.

Ağız ve diş sağlığında etkilidir. Özellikle diş et kanaması olan kişilerin tüketmesi gerekir.

Romatizma ağrılarını hafifletme gibi bir özelliği bulunur.

Pek çok kişinin kan yapar mı diye düşündüğü siyah üzüm çekirdeğinin böyle bir etkisi olduğu da gözlenmiştir. Özellikle kansızlık teşhisi konulan kişilerin siyah üzüm çekirdeğini düzenli olarak kullanması gerekir.

Siyah Üzüm Çekirdeği Nasıl Kullanılır?

Vücuda girecek vitamin ve minerallerin faydasını artırabilmek için çekirdekleriyle birlikte tüketilmesi gereken siyah üzüm farklı yöntemlerle de kullanılabilir. Doğal haliyle tüketilmesi daha faydalı olan siyah üzüm çekirdeğini ister taze isterseniz de kurutulmuş olarak tüketebilirsiniz. Eğer yaz mevsiminde tüketmek istiyorsanız tazesini tüketin fakat yıl boyunca tüketim için kuru siyah üzüm daha iyi olacaktır.

Çoğu kişinin yüksek ilgi gösterdiği siyah üzüm çekirdeği için piyasada da farklı türlerden temin edilebiliyor. Özellikle siyah üzüm çekirdeği yağı ve siyah üzüm çekirdeği tozu olarak karşınıza çıkabilen bu ürünleri de kullanabilirsiniz.

Siyah üzüm tüketmeyi sevmiyorsanız içerisindeki çekirdekleri çıkararak blenderdan geçirin ya da havanda bir güzel dövün. İyice ezilen ve toz haline gelen bu çekirdekleri bir kâse yoğurt ya da bir kaşık balla karıştırarak da tüketebilirsiniz. İçerisine bir şey katmadan tüketmekte zorlanabilirsiniz. Bu nedenle su ya da meyve suyuyla da içilebilir. Son olarak alerjik yapısı olan kişilerin siyah üzüm çekirdeğini çok aşırı tüketmemesi gerektiğini hemen belirtelim.