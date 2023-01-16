Yeşil bir rengi olan spirulina, aktarlarda ve eczanelerde satılmaktadır. Görüntüsünden lezzetli bir tat imajı vermese de beklenilenden çok daha güzel bir tadı vardır. Protein, D vitamini, B vitamini ve daha pek çok vitamin ve minareli içinde barındırmaktadır. Sağlık açısından oldukça faydalı olan spirulina adeta bir şifa kaynağıdır. Spirulina hakkında daha fazla bilgi için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Spirulina Faydaları Nelerdir?

Bir yosunun nasıl bir faydası olabilir ki diye düşünebilirsiniz. Fakat spirulina bilindik yosunlardan farklı olarak içerisinde antioksidan, protein ve daha pek çok vitamin ve mineral barındırmaktadır. Bu nedenle de genel vücut sağlığı açısından önemli bir şifa kaynağıdır. Faydaları ise şu şekildedir:

İçerisinde yer alan protein sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu protein miktarını karşılamaktadır. Aynı zamanda vejetaryen ya da vegan beslenenler için oldukça kıymetli bir besin kaynağı olabilmektedir. Bitkisel protein anlamında oldukça yüksek bir orana sahip olması açısından tüketilebilecek en doğru besinlerden biridir.

Yağsız bir özelliğe sahip olması açısından da kilo vermek isteyen kişiler tarafından sık kullanılan besinlerden biridir. Bu yüzden kilo vermeye ve kilo verirken protein değerlerinin korunmasını sağlamaktadır. Aynı zaman kilo kontrolü konusunda da desteklemektedir.

B vitaminleri konusunda yoğunluğa sahip olan spirulina bitkisi, bir ciğerden daha fazla oranda B12 vitaminini içerisinde barındırmaktadır. Bu da halsizlik, yorgunluk ve unutkanlığa iyi gelmektedir.

D vitamini açısından da yoğun bir orana sahip olan spirulina bitkisi, demir eksikliğini gidermede oldukça güçlü bir besin olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kanser tedavilerinde bağışıklığın güçlenmesi ve kaybedilen mineral ve vitaminlerin geri kazanılması açısından tüketilmektedir.

Düzenli olarak kullanımlarda yaşlanmaya ve yaşlanma belirtilerinin azalmasını sağlamaktadır.

Kas kuvvetini arttırarak daha güçlü kasların olmasına yardımcı olmaktadır. Bu nedenle de sporcular tarafından tüketimi tercih edilen besinlerden biri olabilmektedir.

Antioksidan açısından zengin olan spirulina, toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olmaktadır.

Cilt sağlığı açısından da oldukça faydalıdır. Cildin daha canlı ve güzel görünmesini sağlamaktadır.

Bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyonlara karşı koruyucu bir faydası bulunmaktadır.

Kansızlığa iyi gelen spirulina bitkisi kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırmaktadır.

Alerjik reaksiyonlara karşı vücudu destekler.

Mineral ve vitamin açısından zengin olan spirulina, E vitamini, magnezyum, çinko, bakır ve daha pek çok fazlasını bünyesinde barındırmaktadır.

Spirulina Nedir?

Vegan ve vejetaryen beslenme trendleri ile daha çok duyulmaya başlayan spirulina, aslında bir yosun türüdür. Dünya yaşamış olan en eski canlılardan beri tüketilen spirulina, oldukça faydalıdır. Astronotların kullanımı için uzayda bile yetiştirilebileceği öngörülen bu bitki, en zengin besin kaynağı olarak geçmektedir.

Yetiştirilmesi kolay olan bu bitki genellikle pH değerinin yakalanması açısından laboratuvar ortamındaki havuzlarda yetiştirilmektedir. Bunun haricinde göllerde de spirulinaya rastlamak mümkündür. Spirulina Yunanistan, Hindistan, ABD, İspanya ve Japonya'da üretilmektedir.

Spirulina Ne İşe Yarar?

Spirulina, az bilinen şifa kaynakları arasında yer almaktadır. Bu da bitkinin ne kadar faydalı olduğunu göstermektedir. Geleceğin bitkisi ve şifa kaynağı olarak da ifade edilmektedir. Toz halinde ve hap halinde tüketiminin olması bu ifadeyi de desteklemektedir.

Spirulina kanser tedavilerinde, anemi rahatsızlığında, alerjilerde, düşük bağışıklık sistemlerinde ve daha pek çok rahatsızlığın tedavisinde vücudu destekleme açısından kullanılmaktadır. Sadece hastalık durumlarında değiş genel vücut sağlığının korunması açısından da ek bir takviye olarak kullanımı mevcuttur.

Spirulina Zararları Nelerdir?

Spirulina oldukça faydalı bir besin değeri olsa da fazla tüketimi ya da yanlış kullanımı sonucunda belli yan etkileri ve zararları görünebilmektedir. Bunlar şu şekildedir:

Spirulina fazla tüketim durumlarında baş ve kas ağrılarına neden olabilmektedir.

Alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir.

Terleme ve uykusuzluk yapabilmektedir.

Spirulina laboratuvar ortamında üretilen bir bitkidir. Bu nedenle zararlı maddelerden arındırılmış bir şekilde üretilmektedir ve yan etkileri neredeyse görünmeyecek kadar azdır. Fakat doğada yetişen spurilina tüketimi içerisinde yer alan ağır metaller dolayısı ile karaciğer hasarına neden olabilmektedir.

Spurilina zararları yukarıda verildiği gibi olup aşağıda yer alan rahatsızlığı olanların kullanmaması önerilmektedir:

Triod rahatsızlığı olan kişiler,

Gut rahatsızlığı olan kişiler,

Böbrek taşı şikâyeti olanlar,

Pıhtılaşma önleyici ilaç kullanan kişiler,

Hamileler ve emziren anneler tarafından spirulina kullanılmaması önerilmektedir.

Deniz ürünleri ve deniz yosununa karşı alerjisi olan kişiler tarafından da kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Spirulina Nasıl Kullanılır?

Spirulina kullanımı iki şekilde yapılmaktadır. Toz halinde ve hap halinde bulunan spirulina, tahmin edilebileceği gibi hap halindeki kullanımı oldukça basittir. Günde bir defa bol su ile tüketilmektedir. Toz halindeki spirulina kullanımı ise, iki farklı şekilde tüketilebilmektedir. İlk olarak doğrudan kaşık yardımıyla tüketilebilmektedir.

İçecekler ile karıştırılarak da kullanımı söz konusudur. Salata, çorba, meyve ya da sebze sularının içerisine de karıştırılabilmektedir.

Kilo vermeye yardımcı olan spirulina öğünlerden önce kullanılması tavsiye edilir. Kilo alımına da yardımcı olan spirulina her öğün sonrasında tüketimi tavsiye edilmektedir.

Spirulina Tozu Faydaları Nelerdir?

Spirulinanın iki farklı şekilde kullanıldığını biliyoruz. Bunlardan biri hap olarak diğeri ise toz halidir. Spirulina her iki hali de oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. Spirulinanın toz halindeki faydaları ise şunlardır: