Karınca yumurtası yağı hem kadınların hem de erkeklerin kullanabileceği bir yağdır. Günümüzde karınca yumurtası yağı çok bilinmese de hala kullanılmaktadır. Ayrıca karınca yumurtası yağı bazı ülkelerde yasaklanmıştır. Fakat bilimsel olarak bu durumun açıklaması yapılmamıştır. Bu bağlamda eskiden özellikle İranlı kadınlar tarafından çok sık kullanılmıştır.

Karınca Yumurtası Yağı Ne İşe Yarar?

Karınca yumurtası yağı hayvansal kaynaklı yağlardan bir tanesidir. Karıncaların bıraktıkları yumurtalardan elde edilmektedir. Bu yağ sayesinde özellikle ciltte oluşan tüylenme problemleri giderilmektedir.

Günümüzde yapılan bazı araştırmalar sonucunda, çok eski dönemlerde İranlı kadınların bu yağı kullanarak tüylenme gibi problemlere çözüm aradığı görülmüştür.

Karınca Yumurtası Yağı Faydaları Nelerdir?

Karınca yumurtası yağının en önemli özelliği, istenmeyen tüyleri temizleme, tüylenmeyi azaltma ve etkilerini hafifletmedir.

Uygulandığı yüzeyde hücre yenilenmesini arttırmaktadır.

Cilde parlaklık veren karınca yumurtası yağı, tüy köklerinin etkisini bastırır ve tüylenme sorununu ortadan kaldırmaktadır.

Cilt rengini bir ton açmaya yardım eder. Düzenli kullanımda koltuk altında ya da bikini bölgesinde beyazlatıcı etki oluşturur.

Ölü deriyi kolayca atar ve peeling etkisi oluşturmada rol oynar.

Karınca yumurtası yağının bir diğer faydası da ağda gibi sebeplerle ciltte oluşan kararmaların ve dolayısıyla yara oluşumunun önüne geçmesidir.

Lazer ya da epilasyon gibi yöntemlerden sonra cilde sürülerek tüylerin erken çıkmasını önler.

Sadece kıl foliküllerini etkiler. Yağ ve ter bezlerine olumsuz bir etkisi yoktur.

Ürünler direkt tüylü bölgeye uygulandığında veya tüyleri kökten almayan jilet, tüy dökücü krem gibi yöntemlerden sonra uygulandığında da etkilidir. Ancak tüyler kökten alınmadığı için etkisini çok daha geç ve uzun sürede gösterir.

Hamile ve emziren kadınlarda, hormon tedavisi gören, cilt hastalığı olan kişilerde kullanılmadan önce doktora danışılması önerilir.

Karınca Yumurtası Yağı İşe Yarıyor Mu?

Yukarıda da görüldüğü gibi karınca yumurtası yağının birçok faydası bulunmaktadır. Bu bağlamda karınca yumurtası yağını düzenli olarak kullandığınızda özellikle ciltte oluşan istenmeyen tüyler giderilmiş olur.

Bunun yanında cildi nemlendirici ve beyazlatıcı özelliği de bulunmaktadır. Fakat aşırı kullanımda veya alerji durumlarında bazı olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Bu nedenle kullanmadan önce vücudunuzda küçük bir bölgeye uygulayarak o bölgeyi gözlemlemeniz gerekmektedir. Eğer alerjiniz yoksa düzenli kullanımlar sonucunda olumlu sonuçlar alacaksınız.

Bunun yanında karınca yumurtası yağı bazı ülkelerde yasaklanmıştır. Fakat bunun bilimsel bir açıklaması bulunmamaktadır. Bu nedenle karınca yumurtasını almak için güvenilir eczane ya da aktardan temin etmeniz gerekmektedir.

Karınca Yumurtası Yağı Nasıl Kullanılır?

Karınca yumurtası yağının faydalarının yanı sıra nasıl kullanıldığı da oldukça önemlidir. Öncelikle karınca yumurtası yağını uygulayacağınız bölgeyi güzelce temizleyin.

Sonrasında ağda gibi tüyleri kökünden alan herhangi bir yöntemle cildinizi tüylerden arındırın. Ardından yaklaşık 30 dakika beklemeniz gerekmektedir. Eğer cildiniz hassassa bu süreyi biraz daha uzatabilirsiniz.

Bekledikten sonra 10 dakika boyunca karınca yumurtası yağını cildinize uygulayın. Bu işlemi düzenli olarak uyguladığınız zaman tüylerinizin çok seyrek ve cılız çıkmaya başladığını fark edeceksiniz.

Karınca Yumurtası Yağı Kaç Gün Kullanılır?

Karınca yumurtası yağının nasıl uygulandığından bahsettik. Bu bağlamda karınca yumurtası yağının işe yaramasını istiyorsanız yaklaşık bir sene kadar düzenli bir şekilde, tüylerinizi aldıktan hemen sonra kullanmanız gerekmektedir.

Bu nedenle kaç gün kullanıldığının pek bir önemi yoktur. Bu bağlamda tüylerinizi aldıktan hemen sonra karınca yumurtası yağını uygulayabilirsiniz.