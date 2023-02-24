Kiraz sapı çayı; kiraz meyvesinin saplarını demleyerek yapılan bir çay türüdür. Pek çok faydası bulunan kiraz sapı çayının doğru bir şekilde tüketilmesi ve yapılması faydalarını etkileyebilir. Doğru bir şekilde yapılıp tüketilen kiraz sapı çayının en önemli faydaları iyi bir ödem attırıcı ve idrar söktürücü olmasıdır. Detayları yazımızda bulabilirsiniz.
Kurutulmuş olarak bulunan yaklaşık 40 adet kiraz sapı, 2 bardak suyun içerisinde konur ve kısık ateşte kaynatılır. Daha sonra kaynayan çay bardağa konur ve 10 dakika demlenmesini beklenir. Kiraz sapı çayını demlendikten sonra aç veya tok karna tüketilebilir. Ancak aç bir şekilde tüketilmesi tavsiye edilendir.
Kiraz sapı çayının en büyük etkilerinden bir tanesi güçlü bir ödem attırıcı olmasıdır. Bu nedenle yeni kilo vermeye başlayan kişilerin tercih ettiği çaylardan bir tanesi kiraz sapı çayıdır. Kiraz sapı çayı ödem attırıcı etkisi ile zayıflamaya yardımcı olduğu bilinen bir çaydır.
İdrar söktürmesi ve ödem attırması özellikleri ile bilinen kiraz sapı çayı günde en fazla 1 bardak olarak tüketilmelidir. Kiraz sapı çayı aç veya tok karna içilebilir ancak aç karna tüketilmesi tavsiye edilir. Özellikle kiraz sapı çayının akşam yemeklerinden önce 1 bardak olarak tüketilmesi önerilir. Ancak kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin, düzenli ilaç alanların, hassas bir bünyeye sahip olan kişilerin, hamilelerin ve emziren annelerin kiraz sapı çayı tüketmesi sakıncalıdır. Sağlıklı bireylerin de kiraz sapı çayı tüketmeden önce bir doktora danışmaları gerekmektedir.
Kiraz sapı çayının vücuda olan faydaları arasında bağırsak florasını düzenlemesi de yer alır. Sindirimi kolaylaştıran kiraz sapı çayı hem ishale hem de kabıza iyi gelir. Bu nedenle kiraz sapı çayının ishal yaptığı yanlış bir bilgidir. Kiraz sapı çayı ishale iyi gelmektedir.